Pedro Galimberti, intendente de Chajarí, brindó declaraciones radiales y se refirió a la campaña de cara a las próximas elecciones legislativas que lo tienen como precandidato a diputado nacional por la lista 502 – B ‘Entre Ríos Cambia’ del espacio Juntos por Entre Ríos.

“Representamos la renovación, aunque no me voy a poner el título de renovador, pero tenemos dirigentes que expresan la no posibilidad de haber llegado”, dijo Galimberti a Radio Chajarí, refiriéndose, sin nombrarlo, a Atilio Benedetti, que integra en tercer término la lista de precandidatos de Rogelio Frigerio.

Consultado acerca de que si se refería a Benedetti, el precandidato dijo que “Hay muy buenos dirigentes, son muy buenas personas, pero si la gente no está dispuesta a acompañarlos hay que tener que tener la sapiencia de dar un paso al costado” y luego agregó que, a Benedetti, “si uno lo manda a jugar a la pachanga seguro que pierde”.

Finalmente Galimberti agregó que “tenemos gestión para mostrar, somos un espacio plural y tenemos un estilo de construcción no personalista que viene de abajo hacia arriba. Confiamos en la decisión de la gente y advertimos que tenemos una buena llegada. Lo positivo de esta elección es que le estamos dando a los entrerrianos la oportunidad de elegir”.