Paro nacional en Concordia: imagenes de la movilización de los gremios

En la marcha estuvieron presentes AGMER, ATE, CGT, UTEP, UOCRA, el sindicato de Luz y Fuerza, Barrios de Pie, Unión Ferroviaria, MTR entre otras organizaciones.

Paro Nacional en Concordia. Foto: Evweb Asociaciones médicas digitales

«Venimos porque estamos contra el DNU. Entendemos que es inconstitucional y sentimos que quieren atropellar todos nuestros derechos y llevarse por delante todo lo que se ha conseguido con las luchas que de todos los dirigentes gremiales en conjunto. Hay que movilizarse y tratar de que esto no suceda», sostuvo Hugo Pizarini, Secretario General de la Unión Ferroviaria, según publicó Diario Junio.

Desde la UOCRA, Martín Quiróz, dijo que “se están manifestando pacíficamente, reclamando por nuestro sector que es la construcción, un eslabón principal en la economía Argentina. Todos sabemos que si se para la construcción, y ano vende el almacenero, el ferretero, no hay transportes para hacer fletes, etc. Entonces, lo que nosotros pedimos que nada es que en esta ley ómnibus no nos quien derechos laborales”, sostuvo.

Desde el sindicato de Luz y Fuerza de Concordia, Maximiliano Camaño afirmó que el objetivo de la marcha es “rechazar este gobierno y defender los derechos de los trabajadores, que están siendo vulnerados después de tantos años de lucha”.