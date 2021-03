María de los Milagros Acosta tiene 71 años, se inscribió para recibir la vacuna contra el Covid-19 y tenía turno para hoy a las 8. Ansiosa llegó un rato antes al Centro de Convenciones donde esta mañana comenzó el operativo para inmunizar a los adultos mayores de 70 años no institucionalizados en residencias geriátricas.

Alegre y expectante la mujer contó: “Un sobrino me ayudó a inscribirme, me hizo el trámite en la computadora, y ayer me avisaron que hoy tenía que venir. Yo estaba durmiendo y me despertó el llamado para avisarme del horario del turno. Una linda forma de despertarme”. Al momento de recibir la vacuna, pidió “sacame linda en la foto y que salga en todos lados”.

La vecina contó además que ya tuvo Covid, y que no la pasó bien “Fue muy feo”, recordó y agregó: “Así que ahora espero con la vacuna que no me vuelva a tocar y poder juntarme con la familia tranquila”. El intendente Alfredo Francolini saludó y felicitó a la mujer que fue la primera persona en vacunarse en el operativo iniciado este jueves. “¿Ya está?”, preguntó, y le indicaron que debía esperar unos minutos en la siguiente sala. En ese lugar, las personas aguardan unos minutos después de que son vacunados, por si presentan alguna reacción, y profesionales de Cruz Roja les indican qué deben hacer si presentan alguna molestia en las próximas horas. “Yo estoy bien, no duele. Gracias nena”, le dijo María de los Milagros a una enfermera que le alcanzó un vaso de agua.

Finalmente la vecina de Concordia expresó: “Feliz, por fin nos podemos vacunar. Esperaba mucho este momento. Ahora a seguir cuidándonos, porque no todos están vacunados. Tenemos que seguir cuidándonos, pero esto es un avance muy importante, sigamos así”.