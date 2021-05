El intendente de Basavilbaso, Hernán Besel, es noticia por estas horas a causa de un exabrupto que tuvo mientras analizaba el complicado escenario epidemiológico de la localidad. En declaraciones periodísticas, el dirigente local expresó: “Podemos decir que gracias a esas dos personas que fallecieron, y dos trasladados, queda un espacio, que también es una situación incómoda, pero dan lugar a que se pueda internar a alguna otra persona”.

Las palabras del intendente a Delco Noticias generaron polémica. No obstante, en la misma entrevista Besel señaló que el día más complicado en la ciudad fue el domingo pasado, “cuando la situación se vio desbordada en el hospital local”. En tal sentido explicó que el problema estuvo dado por la “falta de oxígeno; ese fue el fusible que tuvimos el fin de semana, donde ya prácticamente no había lugar para internar a nadie más, dado que, más allá del espacio físico, el tema en cuestión era la falta de oxígeno”. Finalmente contó que el oxígeno llegó el lunes, “pero el día domingo no había de dónde conseguir oxígeno. Se estuvieron haciendo sondeos en distintos proveedores, incluso proveedores que no son de la Provincia. Se logró conseguir en Concordia, y aparecieron 15 tubos de oxígeno”.

Besel se refirió las nuevas disposiciones provinciales a las que la ciudad adhirió para lograr disminuir la cantidad de contagios, “Espero que se tome plena conciencia de la situación en la que estamos”, expresó.

En el minuto 2′18′' de la entrevista en intendente tuvo su exabrupto.