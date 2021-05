Efectivos de la División de Delitos Económicos de la policía de Entre Ríos investigan una posible estafa contra el Hogar Ángeles Custodios de Paraná. Las irregularidades habrían ocurrido en el sistema de cobro de cuotas a los socios voluntarios; la hermana Liliana, quien está a cargo del Hogar desde hace poco más de un mes, fue quién se percató de que algo estaba ocurriendo.

Respecto a la denuncia y posterior investigación, el Comisario Javier González, Jefe de Delitos Económicos, informó a ElOnceTv que “se recibió la denuncia de la madre Superiora del Hogar Ángeles Custodios, la cual se hizo cargo el 20 de marzo de la institución y tomó conocimiento del manejo del lugar y del sistema de cuotas de los socios que son voluntarias”. Las mismas “van desde los 200 hasta los 600 pesos, lo cual se viene haciendo desde hace 8 años”.

González explicó que en el mes de abril se hacen presentes en el hogar unos cobradores, que estaban encargados del bono contribución, y le presentan a la Hermana Liliana “un monto de 25 mil pesos, y ella empieza a preguntarse cuántos socios había y cuando veía el número, si bien no puede determinarse si son activos o no; administrativamente no había nada claro y no había un libro contable o alguien que tuviera el control de estos cobradores” y del número de aportantes.

Denuncia

Luego de que la hermana Liliana se percatara de la diferencia existente entre el monto que recibía la institución y la cantidad de socios, decidió radicar la denuncia. Además pidió a los socios que dejen de abonar la cuota hasta tanto se pueda establecer que sucedió.

Por su parte, el comisario señaló que cada uno de los cobradores está debidamente identificado, “tenemos los nombres y apellidos, y los números de teléfono. Hay más de 10 personas, todas de Paraná, las cuales prometieron que tenían en un sistema informático un listado con los socios, pero no lo han aportado”. La denu