Incertidumbre de las comparsas concordienses por los festejos del carnaval

El 20 de enero comienzan los festejos tradicionales del Carnaval, por lo que las comparsas inician la respectiva planificación para su participación.

En este marco, las agrupaciones reclamaron falta de definiciones por parte de la gestión municipal tanto la saliente como la que comienza el 10 de diciembre.

“Tuvimos dos reuniones o tres pero fueron informativas y estamos trabajando en diferentes actividades pero en sí no tuvimos algo en lo que se pueda avanzar”, dijo a Diario Río Uruguay el director de la comparsa Bella Samba, Leo Contavalle.

En este plano, remarcó que “cuando hablamos de lo macro no hay definiciones, no hablamos de los números, de las licitaciones y no vemos que avance”.

“Pedimos en una reunión que tuvimos con el Ente y queremos que se siga trabajando hasta por lo menos finalizar la edición 2024 para que justamente no pase esto, que no se desarticule todo y que tengamos que empezar de cero”, indicó.

Asimismo, se refirió a la administración que inicia en pocos días: “sabemos que a partir del día 10 asume Francisco Azcué, tuvimos reunión con Luis Sánchez, que es uno de los que representa a la gestión que va a subir ahora al 10 pero sí vemos que está muy demorado todo, aún con el pedido que nosotros habíamos hecho y que era justamente para que nos pase esto”.

“Para esta fecha, en años anteriores ya teníamos licitaciones de tribuna, de cantina y ya estaba programada la venta de mesas”, comentó.

Contavalle señaló que “no tuvimos ninguna respuesta, no se sabe nada y no sabemos tampoco ni de licitaciones, ni si están llamando o si están viendo el tema de reubicación, la parte económica; o sea nosotros no cerramos nada”. A su vez, aclaró que la fecha de inicio del carnaval, el 20 de enero, la cerraron hace tres meses.

“Pedimos reunión con Francisco dos veces, dijo que iba a estar pero por algún motivo no ha podido estar, nos genera una preocupación porque ya estamos prácticamente en diciembre, nos queda muy poco tiempo y nos vemos un poco atorados”, expresó.