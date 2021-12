A partir de la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Departamento de Meteorología de la Dirección Provincial de Defensa Civil del Ministerio de Gobierno y Justicia del Gobierno de Entre Ríos, informa que el pronóstico para este miércoles contempla vientos muy débiles y variables, rotando gradualmente a débiles del NE. Parcialmente a poco nuboso sobre el Norte de la provincia, y poco nuboso sobre el resto de ella. Brumoso y muy caluroso.

De esta forma, se advierte el cambio de alerta amarilla a alerta naranja por las altas temperaturas.

Por la tarde, habrá vientos en incrementos temporarios del NE y N con alta a muy alta sensación térmica, poco nuboso. Temporario incremento nuboso parcial sobre el Sur de la provincia. La temperatura mínima en ascenso (entre 23 y 25° C.) y máxima en leve o muy leve ascenso, entre 37 y 40° C. con sensación Térmica entre 40 a 45° C..

Para el jueves, se prevén vientos débiles del NE y N. Poco nuboso en la mañana, brumoso y muy caluroso. Por la tarde, habrá vientos débiles del sudeste y el este sobre el sur y centro de la provincia.

Se espera que esté parcialmente nublado, con una temperatura mínima entre 24 y 26 grados centígrados. La máxima estará entre 39 y 41° C. La sensación términa, por otra parte, oscilará entre 44 y 49° C.