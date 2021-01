Hubo numerosos reclamos de personas que solicitan el alta a través del sitio web que puso a disposición el Gobierno provincial, pero no figuran en el sistema porque no fueron registrados por las clínicas o laboratorios privados en donde se realizaron los testeos.

“Tuvimos episodios desde el call center (centro de llamadas) de pacientes positivos de COVID-19 que llamaban en reclamo de su alta y que se habían realizado el test rápido o PCR en alguna institución privada -ya sea laboratorio, clínica o por medio de alguna obra social- que no se encontraban registrados en el sistema SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino)”, explicó Carlos Catalá, secretario municipal de Salud.

Secretario municipal de Salud, Carlos Catalá Comodoro Rivadavia municipio

“Si no contamos con esta información nosotros no sabemos que esa persona existe y tampoco nos corresponde darle el alta, por este motivo, atendimos gente que nos informa que desde tal lugar los envían porque somos los responsables de brindarle alguna respuesta cuando la institución que intercedió no lo hizo”, cuestionó.

En este sentido, Catalá insistió en la importancia de comunicar esta información relevante y agregó: “los que se diagnosticaron de manera privada deben reclamar allí porque no nos brindaron los datos para una intervención previa con el objetivo que figuren en el registro nacional de casos positivos de COVID-19”.

Para finalizar, el funcionario municipal solicitó: “aquellos laboratorios, profesionales de la salud y clínicas privadas se encarguen de esto, realizando el registro correspondiente en el SISA para que nosotros podamos brindar el alta a través de la página web que generó el Gobierno de Chubut”, enfatizó.

Así lo informó el secretario municipal de Salud, Carlos Catalá, luego de atender algunas situaciones de reclamo.