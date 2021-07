El video rápidamente se difundió en las redes, cuando un grupo de efectivos policiales fue filmado cunado trotaba por las calles de una ciudad de Rawson la provincia del Chubut.

Al mismo tiempo que se trasladaban realizaba cantos para estimular el autoestima policial, pero lo que más llamó la atención fue s el contenido de la canción.

En el video se puede escuchar: “Piquetero, piquetero, ten cuidado, ten cuidado, en una noche muy oscura a tu villa entraré”, es el canto del grupo principal que repite lo que expresaba la persona a que comandaba la actividad.

El ex ministro de Producción durante la gestión de Mario Das Neves -Pablo Mamet- no dudó en criticar la situación. “Lamentable. Siempre generando odio desde un Ministerio que lo único que debería hacer es lo que no hace, brindarle seguridad a la sociedad”, dijo en su cuenta de Twitter.

Radio Del Mar habló con el ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni por dicho video quien expresó: “son los típicos cantos de Infantería ¿Qué tiene de malo? Si le vamos a dar importancia a eso, estamos complicados”, dijo Massoni.

Agregando “¿Esto les llama la atención? Pero cuando los piqueteros insultan contra la policía al canto de yuta, yuta o contra la madre o mujer de algunos, esos no les preocupa? Pero esto de la Policía si?”, cerró el Ministro de Seguridad de Chubut.