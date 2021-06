Si bien ya se sabía que algunas de las variantes de las cepas de coronavirus se encontraban en la provincia, se informó que el Instituto Malbrán confirmó que ya circulan más de cinco cepas diferentes. Entre las mismas se encuentran la Alpha (ex Británica) y Gamma (ex Manaos), las cuales son consideradas como más contagiosas o agresivas. También se registraron casos de las cepas Lambda (ex Andina), Zeta (ex Río de Janeiro) y otras variantes (NO VOC y NO VOI), las cuales no son de interés o preocupación para la Organización Mundial de la Salud .

Nuevas cepas en la provincia.

Por su parte el Ministerio de Salud de Chubut informó que entre los departamentos más afectado se encuentra Rawson, donde se registrados cinco pacientes con la variante Gamma, tres con Alpha, dos con Lambda, uno de otras variantes y también hay una muestra se encuentra en estudio.

Por otro lado, el número sigue siendo alto para la provincia en cuanto a la cantidad de infectados según los informes diarios. El último parte da cuenta de 245 nuevos contagios y tres fallecimientos, entre ellos una persona de 35 años sin comorbilidades, de la localidad de Cholila. En el último parte diario, Puerto Madryn reportó 96 contagios y fue la localidad más afectada de la provincia. Además, el conglomerado de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly sumó 47 positivos, Esquel 31 y Trelew, al igual que Rawson, 22. El resto de los nuevos casos de coronavirus se reportaron en nueve localidades distintas del interior chubutense.