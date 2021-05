Un hecho conmovedor tuvo lugar en la sala de terapia intensiva del Hospital Carlos Malbrán de la capital catamarqueña, cuando un joven trabajador social decidió con su armónica entonar las estrofas del Himno Nacional para los pacientes y así celebrar el 25 de Mayo.

Se trata de Gastón Carrizo, un joven de 33 años que hace ocho meses comenzó a prestar servicios en el hospital, primero con pacientes leves y luego con críticos.

Nunca imaginé la nunca repercusión, recién vi hoy el video y me llamó mucha gente, yo estaba de guardia, trataba no distraerme, pero ya hoy vi todo y no lo podía creer”, dijo el joven. Luego agregó que, “soy trabajador social del Hospital Malbrán, en Catamarca. Soy el nexo ente la familia y el paciente, me ocupo de gestionar las necesidades del paciente”, explicó en diálogo con Cadena3.

“Hace ya más de un año que venía tocando la armónica en la parte de las salas comunes del hospital, para pacientes en situación de calle, porque no tenían nada para distraerse”, manifestó.

El trabajador también destacó los beneficios de la música para los pacientes y comentó que recibe muy buenos comentarios por parte de familiares y allegados por su labor en el hospital.

“Me pone feliz que a la gente esto la haga feliz, y me gustaría que hubiese otras personas que pudieran replicarlo en otros lugares con una armónica u otro instrumento”, cerró Carrizo.