Este lunes, 2 de mayo de 2022, el Tren de las Sierras, que une a la capital cordobesa con el Valle de Punilla, protagonizó un nuevo accidente.

Aún se desconocen las circunstancias, pero lo cierto es que el tren emistió a un automóvil marca Renault 21, qué se encontraba cruzando el paso nivel en la comuna de San roque.

El hecho ocurrió a 300 m. de la estación y afortunadamente no hubo heridos. Sin embargo el auto quedó gravemente dañado. Testigos afirman, que si bien no hay barrera en ese paso nivel el conductor del tren realizó el aviso sonoro correspondiente y por alguna razón el conductor del auto no se percató y cruzó igua.