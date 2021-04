Rodrigo tiene 23 años, vive en una pensión en la ciudad de Córdoba y el pasado 31 de marzo sufrió una grave fractura en una de sus piernas luego de ser atropellado en plena vía pública. El hecho es que a raíz del accidente, el joven que se dedicaba a hacer malabares en avenidas de la capital cordobesa, ya no podrá hacerlo por un tiempo.

Desde Villa Carlos Paz, dos de sus ocho hermanos iniciaron una campaña en redes sociales con el propósito de conseguirle unas muletas, vestimenta y alimentos, para que Rodrigo pueda sostenerse por el tiempo que permanezca imposibilitado de trabajar.

“En estos momentos mi hermano está usando unas muletas que son prestadas pero como tenemos que sacarlo de donde esta ahora albergado, tiene que dejarlas y no puede caminar ni hacer esfuerzo con el yeso”, cuenta su hermano Ignacio en diálogo con VíaCarlosPaz.

Por otra parte, nos aseguró que Rodrigo “también tiene que ser intervenido quirúrgicamente para ponerle una prótesis en su pie” ya que se habría fracturado tibia y peroné. Lo cierto es que los tiempos apremian y como el joven cordobés necesita ser trasladado a otro sitio, sus hermanos quieren traerlo para Carlos Paz.

Sin embargo, reconocen que carecen de recursos por lo que a través de redes sociales hicieron un llamado a la solidaridad, solicitando unas muletas “aunque sea prestadas hasta que pase su cirugía y ya pueda movilizarse”, dice Ignacio en su cuenta de Facebook. Agregando que su joven hermano también precisa ropa, zapatillas talle 39, y mercadería.

“Lo más que se pueda porque hasta que se recupere del todo no va a poder trabajar. Está bastante inquieto por el simple hecho de que se siente inútil por eso hacemos esta difusión (...) Lamentablemente nuestra situación es difícil, yo estoy sin trabajo y por más que busco por todos lados, no encuentro, no me llaman de ningún lado”, se lamenta Ignacio intentando explicar el contexto de esta situación puntual por la que están atravesando.

Ignacio vive junto a otros dos hermanos y su cuñado en una casa ubicada en calle Los Gigantes del barrio Miguel Muños “B” de Villa Carlos Paz, se dedican a “hacer changas”, por eso es que apelan a la solidaridad de la comunidad ante esta imperiosa necesidad de ayudar a su hermano Rodrigo.

Para colaborar con estos vecinos carlospacenses presentados en redes como “familia Herrera Juárez”, comunicarse por WhatsApp o llamar al 351-6539561 (Ignacio).