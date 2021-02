Villa Carlos Paz cuenta con un nuevo dispositivo de consultas, en este caso denominado “observatorio de servicios públicos”. Se trata de un equipo de trabajo que acompaña a la concejalía de la Unión Cívica Radical carlospacense, implementada por la concejal Natalia Lenci.

Según informaron, su finalidad es la de “relevar las los barrios de Villa Carlos Paz y junto a los vecinos generar la información necesaria para poder buscar los medios que apunten a dar soluciones concretas”.

Durante esta semana, finalmente se llevó a cabo el primer relevamiento en el barrio Santa Rita, mediante una encuesta dirigida a vecinos de ese sector norte de Carlos Paz, y cuyo propósito es el de luego evaluar las inquietudes en torno a los servicios públicos que disponen.

Concejal Natalia Lenci junto a su equipo de trabajo. (Foto: gentileza Guillermo Ramírez).

En primer está pensado visitar y recorrer todos los barrios de la ciudad, empezamos por Santa Rita, seguimos con Carlos Paz Sierras, que nos va a llevar unos días más porque nos encontramos con algunas problemáticas puntuales que no pudimos terminar de hacer todo el recorrido”, comentó la concejal Natalia Lenci en diálogo con VíaCarlosPaz.

“Nosotros lo pensamos con el equipo técnico que me acompaña, que se ocupa de procesar la información, realizar estadísticas y demás. Pensando en encarar nuestros proyectos de ordenanza de resolución focalizados en las necesidades de cada uno de los barrio y para tener un diagnóstico general de la ciudad”, sintetizó.

Una vez finalizado este arduo proceso inicial, la concejal explicó que “es poder indicadores macros que tienen que ver con por ejemplo, el porcentaje de redes cloacales que hay en toda la ciudad, el porcentaje de agua, porcentaje de metros de asfalta. Tener un panorama de cuánto es lo que falta para tener en toda la ciudad los mismos servicios, y completos los servicios”, resume Lenci uno de los objetivos principales de esta actual iniciativa.

Luego, la propuesta seguiría con la recolección de datos que sirvan de “indicadores” relacionados con el nivel de servicio y cobertura, “para ir apuntando a los barrios que más necesidades tienen”, dijo la concejal, señalando a modo de ejemplo, que “en Carlos Paz Sierras preguntamos a los vecinos, y bueno, no hay asfalto, no hay gas, no hay cloacas. Entonces, de estos servicios cuál se considera prioritario para también tener una escala de prioridades establecida por los mismos vecinos”, aclarando que los resultados de este barrio en particular estarán para la semana próxima, “después de que terminemos de hacer las visitas, el recorrido, y las entrevistas”, agregó la funcionaria.

Cuadro comparativo. (Imagen: gentileza Guillermo Ramírez).

El equipo de trabajo se encuentra conformado por Brenda Giménez y Denise Griguol -ambas son LIC. En Ciencias Políticas-; Micaela Combina que está cursando los últimos años de la misma carrera. También Ayelén Naranjo Licenciada en Ciencias Políticas y Magister en Políticas Publicas.

Natalia Lenci, a su vez, compartió algunos de los resultados obtenidos en el barrio Santa Rita:

Principal problema:

Muy poca iluminación del alumbrado público Poca frecuencia del transporte público

Otros problemas mencionados por las personas consultadas: