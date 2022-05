La edición Nº 26 del mítico Desafío del Río Pinto, en La Cumbre contó con más de 4.000 competidores. Nicolás Tivani, el cliclista oriundo de Pocito, San Juan se quedó por segundo año consecutivo con el premio mayor de la competencia.

Tivani realizó el recorrido de alta complejidad 2 horas, 49 minutos y 28 segundos. Y le sacó 5 minutos y medio al segundo, Leonardo Calvimonte, que llegó pegado Facundo Pérez Costa, Christian Moyano y Maximiliano Aurelio. Sin dudas la diferencia la marcó en la subida al Mirador San Marcos que son 7 kilómetros de ascenso, en donde pudo sacar una ventaja de 2 minutos.

El glorioso ganador explicó: “A 40 kilómetros de la meta yo les llevaba 15 segundos a un grupo grande y aproveché la subida al Mirador San Marcos. De ahí me descolgué y fui a tope a meta, no sabía bien los diferenciales y me guiaba porque miraba atrás y recién cuando salí a la ruta 38 ahí me avisan que le llevaba como 3 minutos y medio. Solo quedó ir a tope hasta la meta para poder festejar este lindo triunfo”.

Río Pinto edición 2022

Desafio del Rio PInto carrera de bicicletas a lo largo del rio Pinto 1 mayo 2022 Foto Carlos Romero / La Voz

La prueba de ciclismo de montaña más importante de América Latina contó con 4195 corredores que participaron en cuatro categorías: profesionales, competitivas, E-Bike y cicloturistas (sólo corrieron 23k).

El recorrido consta de 82 kilómetros pasando por Cuchi Corral, el vado del Río Pinto, el camping Quilpo, San Marcos y San Esteban, cuyo punto más alto es 1175msnm.

La novedad de esta edición fue la largada, que abandonó su tradicional punto en el centro de La Cumbre y se trasladó a un gran predio rural frente al Aeroclub. La desición tuvo su raíz en la cantidad de competidores que llegan año tras año, además de los acompañantes y la fuerte convocatoria que tiene en sí el evento. Además hubo food trucks y un entorno muy ameno para disfrutar.

Esta edición contó con representantes de todas las provincias argentinas. Los competidores oriundos de Buenos Aires fueron mayoría, con 1231 competidores, seguida por Córdoba con 1077 y Santa Fé con 296. Además hubo participantes de otros países como Paraguay, Chile, Estados Unidos, España y Suiza, entre otros.

Agustina Apaza se quedó con el podio femenino

Desafio del Rio PInto carrera de bicicletas a lo largo del rio Pinto 1 mayo 2022 Foto Carlos Romero / La Voz Foto: Carlos Alberto Romero

La ciclista Agustina Apaza recuperó su trono. Suecede que la jujeña fue, durante 8 años consecutivos la campeona de esta competencia y no había estado en las últimas ediciones. Ayer, volvió a consagrarse con una performance de 3 horas 23 minutos, dejando atrás por tan sólo 3 segundos a la marplatense Carolina Pérez.