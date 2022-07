El Ministerio de Seguridad de la Provincia, elevó oficialmente al rango de Comisaría a la dependencia policial de Huerta Grande. El anuncio fue realizado este viernes en un acto encabezado por la jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba, comisario general Liliana Zárate Belletti, y el intendente Matías Montoto.

“Cuando me llegó el expediente de recategorización de la subcomisaría a mi despacho, que indicaba la autonomía que quería tener Huerta Grande, pensé en el crecimiento que ha tenido la localidad. No sólo en el sector turístico, sino también en la parte gastronómica, de locales y su gente. Por eso no dudé un minuto en que la institución policial tenía que acompañar ese pedido”, señaló en su discurso Zárate Belletti, quien anunció además el envío de dos nuevas motos a la Unidad Regional Departamental Norte de Punilla.

La recategorización de la dependencia -que hasta hoy funcionaba como subcomisaría-, abrirá la posibilidad de incorporar nuevos recursos materiales, humanos y tecnológicos. La sede policial ubicada en avenida San Martín cuenta actualmente con 2 móviles y 14 policías -dos de ellos administrativos- repartidos en tres guardias diarias. En cuanto a su Jefatura, continuará a cargo del comisario Walter Díaz Rosales.