Hallaron los restos oseos de Federico Nicolás Bono, desaparecido en 2022 en Huerta Grande

Federico Nicolás Bono, el hombre de 43 años que desapareció en julio de 2022 en Huerta Grande, fue finalmente encontrado sin vida en la zona de El Perchel, a unos 25 kilómetros al oeste de la localidad.

Sus restos óseos fueron hallados a finales de octubre de 2023, casi un año y medio después de su desaparición, por un trabajador de un campo privado. Los restos estaban al costado de una gran roca, cerca del Río del Perchel, y a unos 8 kilómetros de la casa principal del campo.

El hallazgo inició un largo proceso de identificación, que culminó este lunes con la confirmación oficial de los resultados por parte de la Fiscalía a sus padres, María y Rafael. “Ya está todo hecho. Y bueno, no nos queda otra. Caminó mucho y no sabemos qué pudo haberle pasado, ni especificar una fecha, pero los restos prácticamente están todos. Se encontró una camisa, que no pude determinar si era de él; su celular tampoco apareció, pero sí pudimos identificar unas prótesis molares que él tenía”, contó María a la prensa.

El primer informe del estudio antropológico, ordenado por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, concluyó que los restos óseos correspondían a un hombre de “edad adulta media” y sin “signos de violencia pre y post mortem”.