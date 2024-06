Había cambiado su identidad de género en el DNI pero años después decidió volver para atrás

Con el objetivo de respetar la identidad de género actual de una persona, se aprobó el pedido de cambio de nombre y género en el DNI por segunda vez.

En un fallo significativo, el Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de 1° Nominación de la ciudad de Cosquín, a cargo del juez Carlos Fernando Machado, autorizó la rectificación registral del nombre de pila y el género en el documento nacional de identidad de una persona. Esta decisión busca adecuar los datos a su identidad de género actual.

La persona, originalmente registrada como L. M. C., de género femenino, había solicitado y obtenido un cambio de género en su adolescencia, pasando a ser L. A. C., de género masculino. Años después, L. A. C. optó por volver a su género de nacimiento y recuperar su nombre femenino, L. M. C.

El magistado interviniente resaltó la importancia de respetar y garantizar el derecho a la identidad de género, permitiendo que cada persona pueda ser reconocida de acuerdo con su vivencia y auto-percepción.