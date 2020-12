Claudia Morvan falleció ahogada el pasado 28 de diciembre a los 52 años de edad, en el temporal que azotó a Carlos Paz y que convirtió a las calles de la ciudad en ríos sumamente peligrosos. El hecho ocurrió en la calle Schiller del barrio Villa del Lago, “todos los años la misma historia, son 20 minutos que el agua desborda por todos lados, que no se puede contener. Mi vecina salió a sacar unas ramas de su portón que estaban enredados, el portón se abrió y el agua la arrastró por un desagüe”, explicó una residente a El Doce.

La mujer habría sido arrastrada por la corriente de agua en medio del temporal de este lunes. (Foto: ElDoce.tv).

Su cuerpo fue encontrado en el arroyo Los Chorrillos por personal del Cuerpo Especial de Policía a unos cien metros del Puente Negro. Marcelo, otro de los vecinos que fue testigo de la tragedia dijo que no pudieron hacer nada, “la hija salió por su madre y se la iba a llevar a ella también, así que le gritamos, ya que no pudimos acceder porque teníamos la correntada de agua en el medio. Tomamos los recaudos de gritarle y hacerla desistir de esa decisión. Agradezco a Dios que no la haya visto porque se hubiera ido por detrás”, declaró a El Doce.

El lamentable suceso conmovió a toda la localidad. Sus restos fueron despedidos este miércoles, con una ceremonia íntima en Casa Brandalise. El cadáver de Claudia permanecerá en el cementerio local por determinación de su familia.