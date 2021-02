Según los resultados del reciente relevamiento concluido en el barrio Carlos Paz Sierras de Villa Carlos Paz en el marco del denominado “Observatorio de Servicios Públicos” (OSP), la totalidad de los vecinos consultados manifestaron “no contar con los servicios de cloacas ni gas natural”.

Se trata de una iniciativa llevada adelante por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) del Concejo de Representantes de esta ciudad, encabezada por la concejal Natalia Lenci quien junto a un grupo de colaboradores relevó el barrio Carlos Paz Sierras mediante consultas realizadas a los vecinos a fin de “evaluar los servicios públicos de la ciudad”.

Según los resultados obtenidos tras la concreción del reciente relevamiento, desde el bloque informaron que “el total de los encuestados el (100%) manifestó no contar con los servicios de cloacas ni gas natural. Por otro lado, un 60% expresó no tener cordón cuneta ni pavimento; un 70% expresó no contar con el servicio de barrido de calles y limpieza. Y por último, un 60% manifestó que hay recorridos en el barrio por parte de Seguridad Urbana municipal mientras que un 40% manifestó lo contrario”, arroja el informe compartido con este medio.

Relevamiento en barrio Carlos Paz Sierras. (Imagen: gentileza Guillermo Ramírez).

Por otra parte, un 70% de los encuestados evaluaron el alumbrado público como “malo y muy malo”, y los servicios de recolección de residuos (90%) y agua potable (90%) como “buenos y muy buenos”.

Asimismo, entre otros problemas mencionados por las personas consultadas por Lenci y su equipo de trabajo, fue “la poca frecuencia en el arreglo y mantenimiento de las calles de tierra”, como así también, “la falta de mantenimiento y limpieza de los espacios verdes”.

Relevamiento en barrio Carlos Paz Sierras. (Imagen: gentileza Guillermo Ramírez).

“Observatorio de Servicios Públicos”

Cabe recordar que este relevamiento (OSP) inició la primera semana de febrero en el barrio Santa Rita y continuó luego en el Carlos Paz Sierras, con el objetivo principal de “relevar los barrios de Villa Carlos Paz y, junto a los vecinos, generar la información necesaria para poder buscar los medios que apunten a dar soluciones concretas”, explicaron desde el bloque.

Concejal Natalia Lenci junto a su equipo de trabajo relevando el barrio Santa Rita a comienzos de febrero. (Foto: gentileza Guillermo Ramírez).

“Con el equipo técnico que me acompaña, que se ocupa de procesar la información, realizar estadísticas y demás, pensamos en encarar nuestros proyectos de ordenanza de resolución focalizados en las necesidades de cada uno de los barrios y para tener un diagnóstico general de la ciudad”, explicó Lenci en diálogo con VíaCarlosPaz.

El equipo de trabajo se encuentra conformado por Brenda Giménez y Denise Griguol -ambas son Licenciada en Ciencias Políticas-; Micaela Combina que está cursando los últimos años de la misma carrera. También Ayelén Naranjo Licenciada en Ciencias Políticas y Magister en Políticas Públicas.