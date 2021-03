Parece mentira, pero mientras más se visibilizan los hechos de violencia de género, cada día se hacen públicos nuevos casos de mujeres que rozan la muerte o que a manos de ex parejas terminan sin contar el relato. En este caso, el canal Next de La Falda le dió espacio a Tamara, una mujer rosarina que vive actualmente en Villa Hermoso y que hace dos meses fue protagonista de su peor pesadilla.

“Yo soy de la ciudad de Rosario, hace ya unos ocho meses que vivo acá en Valle Hermoso, resulta que tenía una pareja, una ex pareja, con la cual convivía en Rosario, conviví unos tres meses, en medio de la pandemia por cuestiones de trabajo y no quedarme sin trabajo decidí juntarme con él, resulta que tuve episodios feos que tuve dentro de su casa, sentí la necesidad de volverme a la casa con mi hija donde nosotros vivíamos solas desde siempre e irme y dejarlo”, comenzó a contar.

“Supuestamente él tiene varias denuncias y varias causas allá, pero no se si por agresión o intento de homicidio o causas con respecto a las drogas. Un día me llama de la nada y me dice que estaba de viaje, entrando a Córdoba, que me quería venir a verme. Yo lo tomé como algo agresivo, porque yo le había dicho que no quería verlo”, contó.

Por una situación familiar, el papá de Tamara está en la cárcel, y al no tener el apoyo de ningún hombre, en la desesperación fue pedirle ayuda a su ex pareja, “que me acompañe porque me sentía muy sola, no conocía nadie en Valle y en la única persona que confiaba era en él”.

Tamara estuvo al borde de la muerte, en manos de su ex pareja. Next La Falda

Pero el episodio del terror ocurrió una noche luego de concurrir a una peña en Cosquín: “Yo me sentí muy incómoda en el lugar y le pedí que nos vengamos. Cuando volvíamos yo me pongo a escuchar los audios de la abogada sobre la situación de mi papá, delante de él, y cuando termino de escucharlos él me dice ‘vos me querés entregar’, y yo le decía ‘¿Entregar de qué?, yo no te tengo que entregar de nada, no entiendo’. Después agarra mi celular, abre la puerta y con el asfalto de la ruta rompe el celular lo levantaba y lo seguía rompiendo hasta que lo destrozó todo. Se da vuelta de la chata, abre la puerta y empieza a pegarme en la cara, en el cuerpo, yo le decía ‘por favor’, haciéndole la psicológica diciéndole que era el amor de mi vida, por favor que no me pegue, que piense en mi hija”.

La ira de su ex se desata con más furia cuando ella intenta escaparse: “Cuando veo que tengo un lugarcito como para escaparme empiezo a correr en lo que es la parte de Cosquín yendo hay una garita, que es de todos colores, y me meto para adentro del campo, veo una luz que era una casa, empiezo a pedir auxilio y en la casa no había nadie. Lo veo que venía furioso y traté de calmarlo. Y ahí me agarró de los pelos y me arrastró de esa casa hasta la garita, para mi fue una cuadra”.

Tamara admitió que tuvo que ponerse extensiones porque no le quedó nada de pelo. Pero el relato continúa: “Me sube a la chata, me puso el cinturón, y mientras manejaba con una mano con la otra me pegaba. Cuando ve la caminera (la policía) pega la vuelta y lo que yo decía y pensaba ‘pegó un volantazo, doy vuelta la chata y de última nos auxilian, y a la vez pensaba si me mato’. Pega la vuelta para el lago de Cosquín y llegando él me decía que no sabía que iba a hacer conmigo. ‘Te voy a tener que matar, yo te voy a matar’, me decía.

El drama parecía no tener fin: “yo empecé a gritar el nombre de mi hija y miraba el cielo y pedía que alguien me ayude. Cuando vi el cartel del Pan de Azúcar mi desesperación fue: ‘me mete ahí y no salgo más’. El agarra con las dos manos para doblar y él suelta mi cinturón, y ahí mi impulso fue sacarme el cinturón, abrir la puerta y tirarme. Sentí que me hice mal, pero la fuerza era más de pedir ayuda. Me levanté, corrí una cuadra a una casa que es como un chalet que tiene como una escalera para arriba, golpee el auto para que suene la alarma . Él deja la chata y me corre, me corre y yo pedía auxilio, el me tenía de los pies y ahí había gente que lo vió”, asegura Tamara.

La mujer explicó que algunos testigos presenciaron la agresión “le decían que me soltara porque llamaban a la policía, ahí él se sube a la chata y se va”. “Yo me quedo ahí en la escalera de esa casa y ahí nomás llaman a la policía, me asisten, y tratan de tranquilizarme”.

¿Pero qué más podría soportar una mujer en esa situación? La falta de empatía por parte de las autoridades que le tomaron la denuncia. “Fui a la fiscalía, ahí me tuvieron de las 3 de la mañana a las 5 de la tarde del otro día, yo toda golpeada, después cuando llegué a mi casa estuve como tres días en cama cosa que nunca se me hizo placas ningún estilo de revisión. Ahora me quedaron dolores muy fuertes en lo que es el hombro, tengo muchas palpitaciones, yo se que me quedaron secuelas”, explicó al medio.

Pero mientras ella intenta recuperarse del daño físico y psicológico sola, el agresor vive su vida con total normalidad en Rosario. “Lo que pasó con Ivana es como que vuelvo todo para atrás y vuelvo a pedir justicia más que nada. Porque si bien yo estoy diciendo que esta persona tiene antecedentes. Yo no volvería con él, y tengo mucho miedo a que vuelva. Lo único que quiero es que se haga justicia”.

Tamara tuvo que recurrir a un medio de comunicación para que quede sentada la denuncia públicamente, ante el miedo de que este hombre vuelva y la mate. ¿Se hará justicia?

Si sufrís violencia de género comunicate al 144 las 24 horas.

Fuente: Next La Falda