El Instituto Eddis Educativa continúa su ciclo 2021 en Villa Carlos Paz, con más de veinte cursos de capacitación laboral que cuentan con certificación universitaria, ofreciendo una efectiva salida laboral y también la posibilidad de potenciar conocimientos y acceder a una mejor oportunidad laboral ya sea en relación de dependencia como de manera autónoma.

Desde el próximo 14 de junio, Eddis ofrece una variedad de capacitaciones que, tras la firma de un importante convenio con la “Brûlée, Escuela de Gastronomía” de Buenos Aires, incluyen nuevos y cortos cursos del rubro, como “Taller de pizzas”, “Decoración de tortas”, y “Sushi”. Todo esto sin dejar de mencionar que todos los cursos cuentan con certificación, algunos de ellos, con legitimación universitaria.

Se trata de cursos cortos, con una multiplicidad de opciones a disposición del estudiante y bajo la modalidad de “aula extendida”, esto significa que Eddis ofrece “un campus educativo con acceso ilimitado, material didáctico para optimizar el aprendizaje, trabajos prácticos para desarrollar capacidades, clases grabadas para mirar según el horario del alumno, clases Zoom en vivo para realizar consultas con el tutor, y además, un espacio también de consultas por mensajería. Todo esto se complementa con talleres de clases presenciales, prácticas al final del curso”, explican desde la institución.

En uno de los más de 20 cursos de capacitación laboral. Gentileza Eddis Educativa para VíaCarlosPaz.

Respecto a los cambios y a las medidas aplicadas conforme van siendo dispuestas a nivel nacional y provincial ante este actual contexto de pandemia, desde Eddis confirman que “Los alumnos no van a ver interrumpidos jamás su cursado más allá de que se vuelva a la fase 1, al aislamiento, los cursos siguen”, afirman.

“Promo” del 70%

Más de 20 cursos de capacitación laboral, con modalidad de aula extendida que garantiza el aprendizaje permanente, sin interrupciones independientemente de las restricciones sanitarias dispuestas, sumado a prácticas presenciales conforme las instancias de cada cursado, son los factores que conforman un panorama ideal para formar parte de una institución educativa local y con la posibilidad de acceder a una “promo” del 70% de descuento en la inscripción.

“Acabo de realizar el curso de reparación de celulares. Mi experiencia con Eddis ha sido muy buena, la gente de la administración tiene un trato excelente. Los PDF y trabajos prácticos son bastantes sencillos, y se aprende de una forma didáctica y divertida”, cuenta Ignacio Molina, exalumno de la institución.

"Programación y reparación de celulares"; "Técnicos de masajes"; "Lengua de Señas"; algunos de los tantos cursos que ofrece Eddis Educativa en Carlos Paz. Gentileza Eddis Educativa para VíaCarlosPaz.

Muchos son los vecinos de Carlos Paz y también de localidades cercanas que se capacitaron y continúan sumando conocimientos en Eddis. “Ahora estoy en mi tercer curso y la verdad que tuve una experiencia muy agradable, desde el trato con la secretaria hasta con la profesora, todo el material muy completo. Muy sencilla la forma virtual con la que se realizan los cursos. He aprendido mucho, con conceptos muy claros y los profesores la verdad una maravilla como explican. Muy conforme con todo lo que me han dado”, aporta Antonella Giménez, quien realizó el curso de “Extraccionista” y en estos momentos se encuentra cursando “Asistente de laboratorio y Extracción de plasma”.

Eddis Educativa y 70% de descuento en la inscripción. Gentileza Eddis Educativa para VíaCarlosPaz.

Y si considerás que estudiar de manera virtual es una modalidad compleja de llevar adelante, el testimonio de Alex Varela te hará repensar tu opinión: “Al principio me costó mucho, era la primera vez que estudiaba de esta manera pero me fui adaptando y me acostumbré, tanto que estoy haciendo otro curso con esta institución”, agrega Alex, quien completó el curso de “Reparación de aires acondicionados” y actualmente está cursando “Reparación de heladeras y freezer”.

Ya sabés, si tu proyecto a corto plazo es el de capacitarte en el área que te interesa y que se incrementen tus oportunidades laborales, tanto en relación de dependencia como de manera autónoma, esta es la ocasión de sumarte a una propuesta que inicia el próximo 14 de junio, con más de 20 cursos para elegir y con un 70% de descuento en la inscripción.

Cursos de capacitación laboral en Eddis Educativa, Villa Carlos Paz. Inicio, próximo 14 de junio. Gentileza Eddis Educativa para VíaCarlosPaz.

Instituto Eddis Educativa, calle Echeverría 148, local 1, en Villa Carlos Paz. De lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas.

Celular / WhatsApp: 3541-214318.

Instagram: eddis.carlospaz

Facebook: Eddis Educativa Villa Carlos Paz