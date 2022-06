El joven, que es estudiante de Diseño Industrial y vive en la localidad de Villa Giardino fue víctima de un robo en su vivienda del barrio Molino de Thea. El hecho ocurrió cuando ladrones ingresaron a su residencia y se llevaron equipos de computación que utilizaba para sus estudios, ropa y todos sus ahorros en efectivo.

Los delincuentes aprovecharon el momento oportuno en que la casa se encontraba sin gente, forzando de esta manera el ingreso principal. Luego de revolver por completo la habitación de su madre ingresaron al dormitorio del joven y se llevaron una PC de escritorio gamer, con periféricos; una impresora 3D; una notebook Compaq; una TV de 27 pulgadas marca Tonomac; máquinas para realizar tatuajes; toda su ropa y dinero en efectivo.

“Viajé a Córdoba a cursar, cerca del mediodía, y cuando volví a las 21:00 me encuentro con la puerta principal de la casa abierta. En la planta baja estaba todo normal pero cuando fui a las habitaciones la mía estaba desvalijada. Se robaron todo lo que pudieron. Mis vecinos salieron a eso de las 18:00 a buscar a sus hijos al colegio, pero no vieron nada. Además tienen perros que ladran cuando ven movimiento así que calculamos que fue en ese momento”, contó a La Estafeta Dante, quien cursa en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (F.A.U.D.) de la Universidad Nacional de Córdoba.

Y agregó: “La computadora de escritorio es potente porque la uso para estudiar y la fui armando a lo largo de tres años. También se llevaron una impresora 3D que la había comprado hace un mes y la usaba para la facultad. Me llevaron camperas, remeras, zapatillas y mis ahorros. También soy tatuador, con eso me ganaba unos pesos, pero se robaron el equipo. No me quedó nada como para seguir generando ingresos. Es como arrancar de cero”.

En este sentido, el joven indicó al diario local de esta ciudad que por la cantidad de equipos que se robaron, tanto Dante como sus vecinos no descartan la participación de varias personas en el hecho.

“Calculamos que ingresaron con un vehículo al terreno porque la cantidad de cosas pesadas que se llevaron es imposible de sacar a pie. Creo que ya tenían fichados mis movimientos, horarios y esperaron que se fueran los vecinos. Me es imposible adquirir eso nuevamente. Mi familia me va a dar una mano en lo que pueda y estamos pensando en armar una colecta o eventos para recaudar dinero. Me dejaron sin nada, me vaciaron la vida”, lamentó.