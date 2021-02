El conflicto no cesa y desde el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) ya lo habían anticipado en un breve comunicado emitido durante la mañana de este viernes previo a la medida de fuerza. “Está previsto un recrudecimiento del conflicto”, dijeron, argumentando que la protesta es “en defensa de los puestos de trabajo y de los derechos laborales que hoy les garantiza la institución”.

En este contexto y en vísperas de un nuevo fin de semana extra largo de carnaval, es que a partir de las 10 de la mañana de este 12 de febrero, trabajadores y dirigentes de la Cooperativa Integral y de SIPOS, comenzaron la medida de fuerza con sede inicial en la Cooperativa Integral, para luego trasladarse hasta las instalaciones de la Municipalidad donde manifestantes portando pancartas, banderas y panfletos, y también mediante el uso de bombas de estruendo, visibilizaron su reclamo, para luego cortar la Avenida San Martín -uno de los accesos principales a la ciudad-.

Imágenes y videos rápidamente se replicaron en redes sociales, reflejando parte de los detalles de una de las tantas movilizaciones vividas en el transcurso de las últimas semanas, y que se incrementaron, según expresaron, tras las reiteradas “negativas” por parte del Municipio en cuanto “a tomar a las y los trabajadores de la COOPI con los derechos laborales que hoy les garantiza la institución”, reiteraron mediante el reciente comunicaron de prensa.

Los comentarios no tardaron en llegar por parte de internautas y lectores de este medio, algunos solidarizándose con la medida, otros, desaprobando y criticando severamente la acción. Así como compartió Sergio Fernández en Facebook, un vecino de la ciudad en una reciente transmisión en vivo.

“Muy desconforme con la postal que le están dando a Villa Carlos Paz, una postal triste. No lo veo bien, están en todo su derecho a reclamar pero no en el medio de una ruta. Es una vergüenza para la ciudad que es una ciudad turística y que vivimos del turismo, es una vergüenza. Están todo en su derecho a reclamar pero no cortando una ruta”, dijo un comerciante carlospacense en diálogo con VíaCarlosPaz, quien prefirió resguardar su identidad.

“Una escalada más de violencia”

VíaCarlosPaz dialogó con el concejal por Carlos Paz Unido, Sebastián Guruceta, quien señaló: “Este jueves en el Concejo de Representantes presentamos un proyecto para hacer un repudio por los hechos de violencia que ocurrieron en Carlos Paz, en el Palacio Municipal y donde el secretario del SIPOS quedó imputado por el daño causado. De los cuales nosotros hacíamos advertencia de que esta escalada de violencia se iba a profundizar”.

Y siguió: “Lamentablemente los sectores de oposición dentro del Concejo, que son de diferentes partidos encabezados por el señor Felpeto, Iosa, Gispert, Serna, dieron protección, manto de impunidad para que sigan con estos actos de violencia y hoy se ve reflejado en eso donde es una escalada más de la violencia. Lo cual implica ya cortar el tránsito, generar esto que se conozca en la comunicación de los medios provinciales para así generar el temor a los turistas para que no vengan a la ciudad en una temporada muy difícil para todos los sectores turísticos”, sostuvo Guruceta.

“Evidentemente van a seguir, nosotros de plano ya lo hemos rechazado por pare del Concejo de Representantes con respecto a esta situación violenta porque no quieren acatar una resolución judicial”.

“Nosotros hemos tratado a través del Concejo de garantizar a los trabajadores su fuente de trabajo, su antigüedad, su sueldo y lamentablemente entre la Cooperativa, el SIPOS y los sectores de oposición no votaron la ordenanza -afirmó Guruceta-. Y hoy escudándose en que no han sido incorporados los trabajadores, hacen esta manifestación. No tienen derecho a hacer esto. Esto es un acto de ilegalidad. Porque nosotros les brindamos todas las garantías para que los trabajadores cambiaran de patronal con las mismas condiciones laborales, no lo quisieron hacer así y hoy están escudándose en eso que es una vil mentira para hacer estas manifestaciones injustificadas. Es un acto principalmente de cobardía del señor Frizza (gerente de la Cooperativa Integral), que es el único responsable directo de esta barbaridad que está ocurriendo ahora”, enfatizó de manera contundente el funcionario.