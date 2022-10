Carlos Paz: intendentes participaron de una reunión sobre la situación del transporte provincial y plantearon la equidad nacional en los fondos

Esta mañana la Secretaria de Transporte del Gobierno de la Provincia de Córdoba, llevó adelante una reunión en la Municipalidad de Villa Carlos Paz en la que participaron el Secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba Franco Mogueta, intendente de otras localidades y equipos técnicos para abordar la temática de los sistema de transporte público, mejorar la asistencia a los servicios y la distribución de los fondos destinados a subsidiar el transporte de pasajeros, entre otras temas.

En tal sentido Mogetta señaló: “El motivo es la continuidad de una serie de reuniones que venimos manteniendo con los equipos técnicos de distintos municipios al fin de conocer la realidad de la situación con el servicio urbano de pasajeros que existe en el interior de la Provincia y poder hablar desde lo que venimos realizando nosotros con el objetivo de mejorar la asistencia a los servicios de transporte urbano en cada una de las ciudades del interior. En el marco de la discusión de los subsidios nacionales pedimos que exista una distribución más equitativa de los mismos, y no que siga existiendo esta desigualdad y asimetría por ejemplo entre el AMBA y el resto del país. Las respuestas que tenemos no son concretas y más allá de las voluntades o la predisposición que exista las soluciones no han llegado a la Provincia de Córdoba. Al día de hoy nuestros representantes en el Congreso realizarán pedidos para abrir el diálogo en la discusión del próximo presupuesto”.

Reunión sobre transporte Foto: gentileza

Por su parte, el Intendente Daniel Gómez Gesteira, expresó: “Es muy importante poder instalar estos espacios de diálogos donde el objetivo es que los recursos de todos los argentinos sean utilizados de manera equitativa, con un alcance federal. Por eso creemos fuertemente en que el Gobierno Nacional debe mirar más allá del AMBA, y entender que todas las provincias y ciudades del país deben ser tratadas por igual. En Villa Carlos Paz todos los vecinos hacemos un enorme esfuerzo y estamos pronto a poder comenzar en la ciudad con un nuevo Servicio de Transporte Urbano que contará con todas unidades OKM, lo que muestra el compromiso y el trabajo conjunto que se realiza en este sentido. Acompañamos al Gobierno de la Provincia en esta disputa para que los recursos sean utilizados de manera federal, que es lo que nosotros también pregonamos”.