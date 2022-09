Bautista Bosco, el joven basquetbolista de 13 años que se fue a Italia para cumplir su sueño

Bautista Bosco tiene 13 años, desde los 3 años vive en Villa Carlos Paz junto a su familia y su pasión es el Básquet. Con tán sólo 4 años, comenzó a jugar en el Club de Pesca, en donde se formó como jugador hasta ahora. La vida de “Bauti”, como lo llaman cariñosamente, acaba de dar un vuelco de 360 grados: hace una semana se instaló en un club italiano con el que firmó un contrato por 5 años.

Se trata de la Academy Stella Azzurra, ubicado en Roma, que disputa el campeonato de Serie A2 italiana y se dedica a reclutar jugadores de diferentes paises, y edades, para formarlos como profesionales.

Esta posibilidad llegó para Baustista durante un viaje previo, en el cual estuvo entrenando en varios clubes italianos. Luego de esa especie de gira, le llegaron varias propuestas, pero se decidió por este prestigioso club romano, reconocido por su faceta formativa de jugadores. De allí salieron jugadores de la NBA, como Andrea Bargnani.

Con el básquet en la sangre

Bautista en sus comienzos en Club Pesca Foto: Gentileza

Se podria decir que la historia entre Bautista y el básquet comenzó a escribirse inlcuso antes de que naciera. Resulta que su papá, Horacio Bosco también tuvo un recorrido como jugador de ese deporte, llegando a jugar en Liga Nacional y en clubes de afuera. De hecho, por casualidades o causalidades de la vida, el adolescente nació precisamente en Italia, mientras su papá se desempeñaba en un club de aquel país que hoy lo vuelve a recibir, pero para protagonizar su propia historia.

En diálogo exclusivo con Vía Carlos Paz, Bautista se mostó muy agradecido por la experiencia que le toca vivir. “Es una re linda experiencia y no muchos pueden tener la oportunidad que yo estoy teniendo de estar acá”, cuenta.

A pesar de sus cortos 13 años, se lo nota seguro. Sabe lo que quiere. Sabe a donde quiere llegar. “Mi meta es llegar lo más lejos posible, tanto en el básquet como en el físico. Me gustaría llegar a la NBA, es todo lo que queremos los que estamos acá”, indica emocionado pero con calma, pues sabe que el camino es largo.

“Si tengo que elegir un jugador con el cuá identificarme, sin dudas sería Luka Dončić ( jugador de la NBA) porue él ataca, es tirador, puede crear juego y sabe pasarla”, explica el joven.

Formación, esfuerzo y una familia que acompaña, los pilares del camino de Baustista

La formación de un deportista profesional requiere de sacrificio y esfuerzo. Requiere estar listo para aprender continuamente y eso Bautista lo tiene claro. También es cierto que cuando una algo apasiona, el esfuerzo se siente distinto, y de eso de trata la magia del camino que este joven comienza a rodar.

“Arranque a los 4 años cuando mi papá me llevó y me encantó. Hasta el día de hoy el básquet me apasiona y me encanta que mi papá me siga acompañando”, indica “Bauti” sobre sus comienzos en el Básquet. Y suma sus recuerdos de años atrás: “Recuerdo, siendo muy pequeño pedirle a mi mamá permiso para quedarle a ver los partidos de los más grandes. Me quedaba en el club (Pesca) viendo todos los partidos de las otras categorias”.

Bautista junto a su papá, Horacio Foto: Gentileza

Ahora, en la Academy Stella Azzurra, Bautista además de formarse en Básquet deberá continuar con sus estudios de la escuela secundaria y aprender a manejarse en otros idiomas.

“Mis compañeros son de todas partes del mundo. Hay chicos de Yugoslavia, Croacia, de todos lados. Por suerte hay muchos que hablan español, de hecho unos compañeros de Uruguay me están ayudando mucho con el idioma”, cuenta Bautista acerca de su adapatación a si nuevo lugar. En tanto, su papá Horacio agrega: “Todo es nuevo para él, ya está yendo a los cursos de inglés e italiano y pronto comenzará la escuela”.

“Como familia siempre le preguntamos qué quiere. Él siempre quiso jugar al básquet. Eso es lo que quiere, y nosotros acompañamos eso, y le demostramos que siempre puede contar con nosotros. Yo vine a acompañarlo, ayudarlo con los papeles, pero luego se quedará solo”, explica Horacio, el papá de Bautista.

Su familia siempre estuvo ahí. En todos los recuerdos y relatos del joven aparecen todos: su papá, su mamá y su hermana, a quienes decidió saludar muy especialmente en el marco de esta nota.

Primer partido amistoso en Roma Foto: Gentileza

Su papá lo acompaña en todo, y desea lo mejor para la vida de su hijo. “Deseo que él cumpla con todos sus sueños y luche con todo para cumplir sus metas. Él es un chico muy capaz, le gusta entrenar y hacer cosas para mejorar día. Que nunca deje de perseguir sus sueños, que intente una y mil veces. Yo siempre voy a estar para acompañarlo. Que sea feliz y que disfrute lo que esta viviendo”.

Por su parte, “Bauti” disfruta de la compañía y la inspiración de su padre. “Sin dudas mi papá me inspiró y me acompaño siempre, con sus concejos, tirando siempre para adelante y ayudando con lo que no podía”, expresó para cerrar esta entrevista.