Con una buena secuencia de ventas los cerdos se fueron adaptando a los precios más rentables, donde sin embargo la relación con el maíz a 200 pesos/ tonelada vs. algo más de 110 pesos del capón sigue dando una situación negativa para sostener su producción.

Precios Porcinos, capón y chanchas Todoscerdos

Es cierto que el vacuno subió más que el cerdo por lo cual podría darse una sustitución menor entre carnes que aumentase la cantidad de kilos de carne porcina en la base proteica de la dieta del argentino.

No suele notarse aun en las góndolas que el cerdo esté tan debajo del precio contra el vacuno por lo cual alguien en la cadena está obteniendo un margen adicional que no está llegando al productor en su totalidad, ya sea por más cantidad de kilos vendida o por más precios recibidos ( me quedo con esta última variable).

Veremos cómo se va acomodando el escenario al que hay que sumar muy buenas opciones de exportar carne (>50000 toneladas/año) de acuerdo a las necesidades de los países asiáticos muy demandantes en la actualidad de nuestra producción cárnica porcina.