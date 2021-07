Al comando del ex ministro pluri-gestión Dr.Lino Barañao, se están diseñando nuevas cadenas de valor con cultivos no tradicionales que tengan demanda externa cuya aplicación genere empleo en las economías regionales. Este ha sido el target motivador del ex funcionario que claramente tiene en la óptica renovar y generar nuevos mercados demandados mundialmente, donde nuestro país seguramente ya tiene grandes posibilidades de entrar a participar en producciones no convencionales con localización regional, a las cuales hay que terminar de desarrollarlas, así como es necesario estimularlas para que el arranque sea en el más corto plazo para poder maximizar este modelo que se quiere poner en marcha.

Dentro de los cultivos nominados pasamos por el bambú en la provincia de Misiones entre otros. La guayaba en sus dos tipos de producción ya tuvo su primer modelo de exportación con plantines a Italia, así cómo se organiza la exportación de la pulpa.

Plan cultivo de bambú en Misiones Revista Códigos

Párrafo aparte merece la tuna, para la cual teniendo en cuenta la variedad de usos que tiene esta planta como el mucílago verde, fruta, aceite semilla, alimento humano y de forraje animal, hasta los ladrillos verdes, a la cual se le ha generado un proyecto en conjunto con Coninagro, entidad gremial cooperativa del campo y los organismos del estado como el Conicet (ciencia y tecnología), Inta (tecnología agropecuaria), Inti (desarrollo industrial) para su localización en Gral. Lavalle en Mendoza, ya que tiene una gran demanda mundial y una muy buena adaptación para nuestro país con uso de mano de obra regional favoreciendo su adopción en varias provincias donde se podría desarrollar sin inconvenientes. Todo este complejo requiere de apalancamientos financieros, logística para la exportación, ítems que ya están en la órbita de estos modelos para poder completar todo su ciclo.

Producción de Tuna Argentina Producción frutihortícola

Otra mención es la del cultivo de ricino donde ya se ha logrado cosechar con máquinas de trilla de soja para su ubicación en zonas periurbanas. ya que no lleva controles químicos lo que permitiría su convivencia para estas zonas determinadas según cada provincia/localidad sobre el tipo de cultivo que puede ser localizado en las proximidades de las ciudades rurales. Se genera aceite, extrusados, bioinsecticidas y hasta bioplásticos desde este cultivo.

Aceite de Ricino Hogarmania

Hay que remarcar que el criterio seguido para la implementación de estas cadenas de valor debe estar siempre dentro de un planteo sustentable y rentable siendo determinante en cada una de las implementaciones previstas para estos cultivos no tradicionales a efectos de lograr una bajada positiva a tierra más que efectiva.