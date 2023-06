Hay que ganar kilos fuera del lote

Via Campo Foto: Via Campo

Sin embargo, esta campaña es una gran maestra que, ante la escasez, nos ha dejado fuertes aprendizajes, y la oportunidad de hacernos nuevas preguntas. ¿Cómo ganar kilos fuera del lote independientemente del clima?

Financiamiento

Una de las claves es la manera de financiarte. Si bien esta campaña hay urgencia en recurrir a un financiamiento por necesidad, ante un contexto inflacionario y devaluatorio en expansión, permitiría ganar toneladas, tomar financiamiento en pesos por debajo de la tasa esperada de capitalización de tus granos. Aún con tasas del 120%-130%, hoy la cuenta cierra, ahorrándote quintales respecto a financiarte en dólares.

Si aún tienen márgenes disponibles en bancos (poco probable), avales de SGR para operar en el mercado de capitales en el segmento avalado, y aún en cadena de valor o no garantizado, seguí entrenando o anímate a salir el juego en dicho mercado. Tanto en descuento de cheques, como pagarés bursátiles, que aunque en dólares, es posible obtener tasas negativas, te permitirá diversificar las fuentes, mejorar el costo de financiamiento o brindarte más oxígeno ganando plazo.

La cadena comercial es quien más está apoyando en este difícil momento a los productores, participando con 74 de cada 100 U$S que los productores necesitan clavar en la tierra.

Además de refinanciar la campaña actual están brindando el puente y oxígeno, para volver a soñar y sembrar la campaña 2023/24. Así los canjes a cosecha volvieron a tomar más fuerza.

Los canjes futuros además de constituirse en el salvavidas para continuar a flote en este mar de dulce de leche, así como en disponible, permiten al productor, obtener beneficios impositivos por evitar retenciones del impuesto al valor agregado, ganancias, ingresos brutos según provincia, y ahorrarse el impuesto al cheque. Así los productores que usen esta forma de pago, tendrán mayor disponibilidad financiera, respecto a si pagaran con otros instrumentos.

Al final, lo que importa, es cuántos kilos hay que vender para honrar compromisos, independientemente de la herramienta de pago.

Comercialización y riesgo precio

No solo es importante la línea de financiamiento, sino también los plazos en los cuales los vencimientos tanto por créditos, compra de maquinarias o alquileres operan, para que no tengas que desprenderte de granos en períodos donde cíclicamente, los precios son más bajos.

Por ello, es tan importante trabajar con tus flujos de fondos proyectados, negociar plazos más beneficiosos y estimar el volumen de granos a comercializar.

Me gusta expresar: lo financiero condiciona lo comercial. Van de la mano.

Sin embargo ese vínculo no siempre está acoplado, ni siquiera analizado, quedando a merced del “vendo cuando necesito”, sin analizar estrategias de precio o dejando de aprovechar oportunidades cuando buenos precios aparecen, y te permitirían fijar donde tenés depositado o vas a entregar tus granos, o cubrir precios con futuros u opciones, sin comprometer físico, en el mercado a término.

La realidad

De acuerdo a datos de Agroindustria quedan aún sin fijar precio más de 13 M de toneladas de soja, 23M de maíz de cosecha actual. ¡Un 66 y 76% respectivamente están sin precio!

Sólo en maíz posición 07/2023, llegó a máximos de a U$s 242/tn. Hoy cotiza a U$s 196 tn, U$s 46 menos. Así, los vientos del mercado se llevaron alrededor U$s 1.053, y más de U$s 850 desde siembra, por los granos aún sin precio.

Trigo nueva campaña sólo existen, con precio 200.000 tn, sobre los 15 M estimados. Quizás no te seduzca el precio, cuando aún quedan en tu retina cotizaciones por encima de los U$s 350 que cotizó por los efectos aún latentes de la invasión de Rusia a Ucrania.

Sin embargo en mercado local, diferentes intervenciones le siguen sacando “feta” a las cotizaciones del trigo, donde el disponible a $ 76.300 respecto a igual fecha sólo aumentó un 74%, muy por debajo de la inflación. Tal es la intervención y negocios de pocos amigos, que generó mucho revuelo la afectación de parte de los derechos de exportación de soja para hacer para engordar al “FETA” (fondo estabilizador del trigo argentino).

Continuando con la comparación interanual, el maíz disponible a $ 49.000 sólo capitalizó un 60% y la soja un 88%.

Por casa ¿cómo andamos?

En cada columna que escribo, me desafío a formularte preguntas, que te lleven a respuesta que te permitan identificar mejoras en tu gestión.

¿Has aprovechado todas las oportunidades disponibles de financiamiento en pesos para apalancar tu producción?

¿Qué tan diversificadas estén tus fuentes y plazos de vencimiento?

¿Ya has entrenado financiándote o invirtiendo en el mercado de capitales? ¿Qué falta? ¿Por qué o para qué no lo hacés?

¿Conocés a alguien que ya lo haya realizado para que pueda compartirte su experiencia?

¿Has llegado a renegociaciones efectivas de alquileres donde es conveniente para ambas partes repactar hacia adelante vencimientos, ante un achicamiento de la brecha cambiaria futura?

¿Qué volumen de tus insumos aún te falta comprar y pactar condiciones?

¿Qué porcentaje de tu producción actual y de tu nuevo plan de siembra, tenés aún sin precio fijado?

¿Qué estrategias estás realizando para administrar tu riesgo precio que también se lleva quintales del lote como cruelmente sí lo hace el clima?

¿De quién depende la variable financiamiento y precio para ganar kilos fuera del lote?