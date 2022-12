En que andan los negocios agropecuarios.

Negocios agropecuarios Foto: Via Campo

El mercado local sigue su evolución divorciado del mercado internacional, por las intervenciones parciales del Estado (dólar soja, cuotas de exportación, fideicomisos, posibilidad de retrasar exportaciones). Mientras, el mercado internacional sigue su pulseada entre la provisión de mercadería (conflicto Rusia/Ucrania) y los “fundamentals”, sumado a una potencial recesión mundial y el fortalecimiento del dólar. Un panorama muy similar al informe anterior y donde sigue la misma recomendación: altas posiciones de coberturas, flexibles, con bajo nivel de compromiso físico.

Según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el programa de Incremento Exportador II (dólar soja) entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre alcanzó las 3,7 millones de toneladas, entre nuevos contratos, fijaciones y rectificaciones. Un interesante análisis sobre quién se queda con estas toneladas, si la industria o la exportación, se puede ver en este link https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/avanza-el

Para tener una dimensión del impacto de la sequía/helada en el trigo, la producción ya se estima en 11,5 M Tn (46% menos que la campaña 21/22), se embarcó en diciembre un tercio de lo embarcado el año pasado, el acumulado de camiones arribados a las terminales del Up River es un 46% por debajo del volumen ingresado en igual período de 2021, y si comparamos el volumen de DJVE declarado para el trigo 2022/23 según los datos informados por la SAGyP en el mes de diciembre del corriente año, se estima que sólo un 19% de lo declarado se embarcará en el mes actual. El impacto es muy importante.

NEGOCIO GANADERO

Cada mes la foto del negocio se deteriora un poco más. La sequía está provocando una sobre oferta por mayores ventas ante la menor producción forrajera en los campos, sumado al alto costo de la suplementación. Para el productor la carne vale casi lo mismo, en pesos, que hace cinco meses atrás. Entre 300 y 320 $/kg el novillo, para usar como referencia. Esto implica que hay un aumento reprimido que en algún momento se dará de golpe y cuando ese salto ocurra sonarán las alarmas en el ministerio de Economía pidiendo controles de precios. Es preocupante que aún con estos bajos precios el consumo interno no supere los 48 kilos/habitante /año, lo que habla de los estragos que hace la inflación sobre los salarios.O sea que por ese lado es difícil ver un gran aumento de demanda. Las exportaciones siguen en el orden del 25% al 30% de lo producido, con una leve mejora en la demanda China pero con precios aún bajos. Con un mercado europeo que mejoró los precios un 10% pero no las cantidades. Los criadores en varias regiones sufren la falta de pasto, disminuyendo la cantidad de cabezas para defender el rodeo y evitar una gran caída de los índices de preñez del tacto 2023. El destete precoz o temprano está avanzando también. El precio del ternero también ha caído, hoy en el orden de los 400 $/kilo (para igualar lo que valía hace un año en términos reales debería valer unos 600 $/kg). Como siempre decimos, esto es un ciclo malo, largo, pero ciclo al fin. En el 2023 se va a intentar revertir la tendencia por una menor oferta de cabezas, y es clave que el gobierno no intervenga, soporte las consecuencias y permita que esta actividad se recupere. La carne no necesita populismo.

NEGOCIO LECHERO

El precio de la leche Siglea en octubre fue de 61,59 $/litro (877,24 $/kilo de sólido), lo que representa un aumento de casi el 83% respecto al año anterior y del 5,5% comparado con el mes anterior. Sigue por debajo de la inflación, pero achicando la brecha de a poco en estos dos últimos meses. Medido en dólares oficiales el precio es de 0,38 u$s/litro, un valor altísimo que hoy no se expresa por el alto atraso cambiario. La producción en litros a nivel país sigue relativamente estancada o disminuyendo. Los estímulos para revertir esta tendencia escasean: sequía, alto costo de suplementación, aumento de costos generalizado, falta de crédito a largo plazo, dificultad para conseguir mano de obra e insoportable presión fiscal. Si bien el stock lechero todavía no muestra señales de haber decrecido, lo que se observa es que sigue el goteo de tambos pequeños que cierran. Pésima noticia ya que esta actividad es muy dinamizadora de las economías locales y diversifica la producción en zonas donde sólo hay agricultura. En el mostrador la canasta láctea ha aumentado entre el 90% y el 100% en el último año, con un consumidor que a duras penas convalida este aumento. Las exportaciones han mantenido el ritmo, siendo relevantes para absorber cerca del 25% de la producción. Según datos oficiales, entre enero y octubre del 2022, la exportación lechera alcanzó los u$d 1.400 millones. Es clave que esta tendencia se mantenga. Todavía hay muchos productores capacitados y una enorme “cultura lechera” en muchas cuencas del país. El país no puede darse el lujo de desperdiciar esta enorme usina generadora de riqueza económica y social.