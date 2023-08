Efecto Milei sorpresa

ViaCampo Foto: ViaCampo

No sabemos qué va a pasar en las generales de octubre. A priori se dice que la sociedad no se va a “suicidar” votando a alguien sin estructura... pero esto lo dicen los mismos analistas políticos que la pifiaron muy feo en las encuestas. Hoy tenemos que darle crédito a la victoria y ver cómo sigue la película hacia octubre.

En estos momentos el Dólar Oficial pasó a ser $350 hasta las elecciones. Obviamente que los activos Dollar Linked se van a ver beneficiados de manera plena (con la tasa de descuento correspondiente según los vencimientos). Los Bonos que ajustan por CER también se van a beneficiar porque el salto cambiario va a generar una inflación adicional a la que se viene observando, especialmente en Alimentos, Bebidas y Artículos de Higiene. Eso sí, al comienzo caen para ajustar por el aumento de la tasa fija, pero en rigor es oportunidad de compra, no de venta.

El aumento de la Tasa de Plazo Fijo a 118% anual hará caer a los Bonos a Tasa Fija para que pasen a tener TNA acordes con ésta nueva.

Los Bonos Hard Dollar arrancaron, en el pre market, con bajas de 10%. La realidad es que Milei es pro-mercado, por ende no sólo no tienen lógica esas bajas ya que no puede suponerse que vaya a reperfilar la deuda, sino que el salto cambiario a $350 da más solvencia fiscal. Pensamos que son oportunidades de compra y no de venta.

Independientemente de las oportunidades en diferentes activos, hay que esperar mayor inflación y que el ajuste cambiario a $350 sea inicial. Hace unos meses venimos diciendo que hacia diciembre o enero, el Dólar Oficial va a ubicarse en $560/$590, por ende la cobertura Dollar Linked tiene que estar a la cabeza, ya que el resultado de las PASO no cambia el análisis. Ni siquiera la dolarización lo cambia, ya que de efectuarse, sería entre $600 y $700.

¿Cómo quedan el FMI y las Importaciones? El ajuste que el Fondo quería. El desembolso de USD7.500 millones que se espera para el 22 de este mes (fecha aproximada), debería de producirse. Importaciones se van a ir aprobando hacia fin de mes pero con el foco puesto en primera necesidad, como el packaging. Es más, con Massa fuera de competencia, quizás el Gobierno deje de aprobar pagos de importaciones para Electrodomésticos, ya que podría haber menos pan y circo...

¿Massa fuera de competencia? Sí, porque a pesar que el resultado es 30% para Milei, 28,3% para Juntos y 27,3% para el Oficialismo; la inflación que va a generar sobre los bienes de la canasta el dólar a $350, es muy probable que sea el golpe de knockout