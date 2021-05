En la jornada de hoy, se observó un buen nivel de actividad aunque con un mercado expectante a la publicación de mañana del Informe de Oferta y Demanda Mundial por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

En cuanto al trigo, se observaron pocos compradores y menos posiciones abiertas de compra. Destacó la ausencia de ofertas abiertas de la próxima campaña comercial.

En cuanto al maíz, hubo un muy buen número de compradores pujando por el cereal al tiempo que los valores ofrecidos se ubicaron por encima de la rueda previa en términos generales.

Por último, la soja operó con importantes subas en los valores ofertados por los compradores, aunque se registraron menos posiciones abiertas concentradas en los tramos más cortos de negociación.

Mercado de Chicago

En el mercado de Chicago los principales cultivos finalizaron con ganancias en términos generales. El trigo, logró recuperarse de las caídas de ayer ante compras técnicas. A su vez, las subas en el resto de los cultivos favorecieron a dicho cereal. Respecto al maíz, finalizó la rueda de operaciones con subas en sus cotizaciones ante compras de oportunidad sumado a que la situación climática en Brasil también brinda sostén al grano.

Por último, la soja fue el cultivo más resonante ante las subas que ubicaron a la oleaginosa por encima de los US$ 600/t y arribando a un máximo desde el año 2012. Mañana se pública el Informe de Oferta y Demanda Mundial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), con los operadores proyectando previo a la publicación una situación de stocks ajustados hasta fines del 2022, lo cual apuntala a los precios.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, el mercado local de la soja operó con importantes subas en sintonía con las subas en el mercado de referencia en Estados Unidos. No obstante, destacó la merma en la cantidad de posiciones abiertas de compra, concentradas en los tramos más cortos de entrega.

La oferta abierta para fijaciones subió US$ 10/t hasta los US$ 366/t, con la mejor propuesta en pesos ubicándose en $ 34.315/t. Por soja con entrega en el mes de junio se ofrecieron US$ 366/t, representando una suba de US$ 6/t. Con el mes de julio en US$ 370/t, lo cual indica un alza de US$ 10/t respectivamente. No se tuvieron ofertas abiertas para la descarga entre los meses de agosto y noviembre del presente año, a diferencia de la jornada de ayer.

GIRASOL

En el mercado del girasol, destacó una merma en el número de compradores activos, con valores ofertados en sintonía los de la rueda previa. De esta forma, la oferta disponible se encontró en US$ 430/t. Mientras que, para la próxima cosecha, se ofrecieron US$ 350/t para la entrega entre diciembre y marzo, sin variaciones respectivamente.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo, se tuvo un menor nivel de actividad al presentar menos compradores activos y una merma en la cantidad de posiciones abiertas de compra. En este sentido, destacó la ausencia de ofrecimientos para la próxima campaña comercial. Respecto a las ofertas abiertas, hubo subas generalizadas en sintonía con el mercado de Chicago.

Por trigo con entrega contractual la mejor oferta se ubicó en US$ 230/t, obteniéndose una suba de US$ 10/t respecto a la jornada previa. Con las ofertas para descargar el grano entre junio y julio en US$ 225/t, lo cual indicó una suba de US$ 5/t respectivamente.

MAÍZ

En el mercado de maíz, se obtuvo un buen nivel de actividad con valores ofrecidos que fueron subiendo a lo largo de la jornada aunque con algunos recortes posteriores. Mientras que se mantuvo un buen número de compradores activos pujando por el cereal.

Por maíz con entrega disponible se ofrecieron US$ 235/t, mientras que la posición contractual se alcanzó una mejora de US$ 5/t hasta los US$ 240/t respectivamente. Luego, para el segmento formado por los meses que van de junio a diciembre la oferta alcanzó los US$ 245/t, implicando subas generalizadas para dichos segmentos.

En cuanto a la campaña 2021/22, el conjunto de posiciones abiertas presentó variaciones positivas respecto a lo registrado en la rueda previa. En este sentido, la entrega entre marzo y mayo se ubicó en US$ 208/t, resultando en un alza de US$ 3/t entre ruedas. Mientras que entre junio y julio los mejores ofrecimientos se ubicaron en US$ 190/t, US$ 5/t por encima de la jornada anterior.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.