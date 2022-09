Una infracción recurrente: en qué barrios se estaciona peor según las denuncias de los vecinos

El mal estacionamiento es una de las principales infracciones en la Ciudad de Buenos Aires. Los vecinos que ven obstruidos su paso, garajes, rampas y otros se comprometen denunciando, pero el servicio de grúas no da abasto para responder en aquellos barrios donde el problema es una constante. En la actualidad, el estacionamiento indebido es la segunda causa más frecuente de infracciones, sólo la supera el exceso de velocidad. Por ello, las denuncias de los vecinos fueron 73.844 de enero a julio.

El top cinco de lugares donde peor se estaciona está encabezado por Palermo. Este es el barrio con más reclamos por estos casos en lo que va del año. A la vez, es uno de los pocos barrios a los que llega el sistema de acarreo. Sin embargo, las grúas no dan abasto para encargarse de los miles de autos en infracción, en especial en aquellos puntos donde se concentran los restaurantes. Los vecinos ya hicieron alrededor de 9.000 denuncias en la zona.

Crecen las denuncias por mal estacionamiento en la ciudad.

La Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad se encargó de hacer este relevamiento, que determinó que a Palermo le siguen otros barrios grandes y con un importante movimiento gastronómico y comercial: Belgrano (6.462), Caballito (5.618), Villa Urquiza (4.341) y Flores (3.829). Sucede que en estos cuatro barrios no llega el servicio de grúas.

El top ten se completa con Núñez (3.691), Villa Devoto (3.086), Almagro (2.935), Villa Crespo (2.779) y Balvanera (2.078). El último es el único al que llega el acarreo. A partir de la nueva licitación, que se presentó en julio pasado, se prevé que a mediados de 2023 el sistema esté en todos los barrios porteños.

En cuanto a los barrios con menos denuncias por mal estacionamiento están Villa Soldati, Villa Real, San Telmo, Puerto Madero y Constitución, con poco más de 200 cada uno.

Palermo es la zona más conflictiva respecto del estacionamiento.

Las denuncias pueden hacerse a través de la línea 147, la app BA 147, el WhatsApp de Boti 11-5050-0147, la mesa de entrada de las Comunas o la página web gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar/prestaciones. Están contempladas las obstrucciones de rampas, veredas, paradas de colectivos o espacios reservados para personas con discapacidad; estacionamiento sobre sendas peatonales, ochavas, espacios verdes o ciclovías; o en doble o triple fila. Asimismo, se multa ocultar o adulterar la chapa patente. Los montos a pagar van de $ $4.086 a $ $58.370 según el tipo de infracción.

Qué cambios se vienen para el estacionamiento

En junio pasado se adelantó que a fin de año se simplificarán las reglas: no se podrá dejar el vehículo sobre avenidas de 7 a 21 los días hábiles, mientras que en calles quedará permitido en ambas manos, excepto que la señalética diga lo contrario. Si hay ciclovía o Metrobus tampoco se podrá estacionar (salvo que se indique la excepción), lo mismo que en todo pasaje.

Esto permitirá que se estacione lejos del centro y validará los que existían “de facto”. Es por tal motivo que se está modificando la cartelería en todos los barrios, y de eso depende que la normativa se implemente.

Sistema de acarreo y estacionamiento medido

Las empresas que resulten elegidas en la licitación para cumplir con el sistema de acarreo comenzarán a operar a mediados de 2023. El retraso se debe a las demoras en la compra de grúas y a la adecuación de las nuevas playas, que de tres pasarán a ser seis. En tanto se resuelva, la Ciudad se está haciendo cargo mediante la empresa estatal AUSA.

Cuando se licite, el sistema de acarreo abarcará toda la Ciudad, que será segmentada en tres zonas y cinco subzonas. Con la licitación se determinará que tres empresas diferentes, una por zona, realicen la tarea con un contrato de diez años.

Se vienen cambios para estacionar. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Por su lado, el estacionamiento medido no se modifica por la nueva licitación del sistema de acarreo. De hecho, sigue en los mismos seis barrios de siempre: San Telmo, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta. Allí, los vecinos pueden dejar el auto gratuitamente a no más de 300 metros de sus casas. Para eso, deben registrarse en buenosaires.gob.ar/estacionar.

Lo que cambió recientemente en el estacionamiento medido es el sistema de pago (aplicación en lugar de parquímetro) y el hecho de que los autos no serán removidos por las grúas por tener el servicio impago: solo recibirán multa. La prioridad del sistema de acarreo es ahora el estacionamiento indebido.