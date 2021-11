Un camión quedó colgando en una subida de la avenida General Paz después de que se haya quedado sin frenos. El incidente ocurrió a las 6 de la mañana, en pleno hora pico, y generó un caos de transito a la altura de Liniers. Las autoridades aún continúan trabajando para retirar el vehículo y liberar a los coches.

El incidente se produjo a la altura de Liniers, en la subida de la calle Ramón Falcón y la avenida Rivadavia, uno de los puntos neurálgicos de la zona, ya que está la estación del tren Sarmiento y uno de los centros comerciales más importantes de la zona.

El conductor de un camión perdió el control y la parte trasera del vehículo quedó colgando sobre el puente de la bajada Gral Paz y Ramón Falcón. Foto NA

El conductor afirmó que estaba subiendo para la avenida General Paz, tuvo que frenar por un embotellamiento y ahí notó que se quedó sin frenos. En ese momento, el camión se le empezó a ir para atrás, por lo que cuando comenzó a bajar trato de maniobrar y que no se vaya contra los autos. Allí, pegó contra el guardarraíl y la caja del vehículo quedó colgando.

“Se me bloqueó, me quedé sin freno, se apagó el camión y se empezó a ir para abajo. Lo único que atiné fue sacarlo para la izquierda para no lastimar a nadie. Quedé con dos ejes colgados. Gracias a Dios no pasó a mayores”, comentó Adriel, el chofer.

El vehículo se empezó a ir para atrás y en una maniobra, el chofer intentó que se controle con las vallas de contención.

Y añadió: “Venía con mi mujer y mi hijo de un año. Fue un susto muy grande. Una vez que quedó colgado el camión bajamos, nos tratamos de quedar a resguardo y empezar a ver las consecuencias. Gracias a Dios mi familia y la gente del colectivo están bien”.

El personal de los Bomberos trabajan en la zona para liberar el tránsito, removiendo el acoplado. “Ahora, por lo que me contaron. va a venir una grúa, lo va a levantar, lo va a calzar y después de las pericias lo van a llevar a la comisaría. Nunca me había pasado algo así”, explicó el chofer.