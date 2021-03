“Me preocupa todo”, lanzó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al conocerse la designación de Martín Soria como el nuevo ministro de Justicia de la Nación, designado el lunes tras la renuncia de Marcela Losardo.

“No conozco al ministro actual, pero vi unas declaraciones suyas atacando fuertemente a algunos jueces. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que es exactamente lo contrario a lo que la Argentina necesita. Tenemos que respetar las instituciones, a la Constitución y a la división de poderes”, sostuvo Rodríguez Larreta en diálogo con TN.

Martín Soria (Foto: Clarín)

El mandatario porteño dijo también estar preocupado por las declaraciones de Cristina Kirchner: “Atacó con nombre y apellido a una cantidad de jueces... Realmente es un ataque a la división de poderes enorme”, y extendió la crítica a Alberto Fernández: “El Presidente habla de crear un consejo para evaluar a los jueces, que es totalmente inconstitucional porque la Constitución ya prevé el mecanismo de contrapeso entre los poderes. No estoy de acuerdo y me parece que atenta contra el sistema republicano”, disparó.

Para él, el Presidente responde a Cristina aún más que al comienzo de la pandemia. “Todo indica que hay un avance de la vicepresidenta. Sus declaraciones fueron realmente muy graves para la Argentina, la división de poderes y el respeto a las instituciones. Y me preocupó más que el Presidente diga que está de acuerdo”, agregó.

Sin embargo Larreta reconoció que, como jefe de Gobierno, debe trabajar por la integración con el Gobierno Nacional. “Estoy totalmente en desacuerdo con la grieta. Con la grieta no se come, no se genera laburo ni se educa mejor a la gente”, opinó.

Por eso, explicó, busca “un sano equilibrio” entre el diálogo y el consenso, y la firmeza al momento de discutir ciertas situaciones, como la quita de fondos de la coparticipación: “Esperemos que la Corte falle porque todos los días nos dan menos plata que la que corresponde”, contó sobre el tema.

“Fuego amigo suyo dice que usted es blando frente al gobierno nacional”, lo cruzó la prensa, y Rodríguez Larreta respondió: “No, mis amigos son los del colegio, los de chicos, con los que voy a la cancha de Racing. Mis amigos son los que conozco hace 40 años, después en la política trabajo con muchísima gente y tengo afectos”.

Por último contó que tiene “muy buen diálogo” con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio y que irá a la presentación del libro de Mauricio Macri. “Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para mantener la unidad y vamos a ir a las elecciones unidos”, anticipó.

Quién es Martín Soria

Soria es un dirigente del peronismo tradicional de Río Negro, provincia en la que fue dos veces intendente de la ciudad de General Roca, y en el último tiempo profundizó sus denuncias contra el funcionamiento de diversas áreas del Poder Judicial.

De 45 años y miembro de una familia tradicional del peronismo rionegrino, Soria accedió a la Cámara de Diputados en diciembre de 2019, al ser electo por la provincia de Río Negro por el Frente de Todos, y luego de haber sido intendente de General Roca entre 2011 y 2019.

En 2015, después de dos mandatos como intendente de General Roca, Soria se postuló para gobernador de Río Negro y perdió las elecciones a manos de Arabela Carreras.

Al mando del PJ de Río Negro, en 2020 su figura resaltó en un congreso nacional del peronismo al solicitar la expulsión del partido de Miguel Pichetto por haber integrado fórmula con el expresidente Mauricio Macri en las elecciones presidenciales del año anterior.

Soria fue también el legislador que denunció al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, por haber mantenido seis encuentros privados con el entonces presidente Macri entre 2015 y 2018. La denuncia ante el Consejo de la Magistratura fue presentada por “mal desempeño, grave negligencia y por la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”.