Militantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y barrabravas del club Ferrocarril Oeste se enfrentaron a patadas y trompadas este jueves en el club de Caballito mientras se realizaba el acto del radicalismo en el microestadio del club.

Los hechos ocurrieron en el campo de juego del estadio de fútbol de Ferro y detrás del arco que da a la tribuna que se construía y que debió ser clausurada porque la obra se desmoronó.

En el video se ve como ambas facciones inician la pelea al lado de una camioneta que funciona como un móvil de exteriores de un canal de televisión y luego continúan repartiéndose piñas por doquier al lado de una ambulancia mientras puede observarse como un grupo de personas mira el revoleo de patadas y puños y otros intentan separar.

Las imágenes fueron grabadas por una persona mientras dentro del microestadio Héctor Etchart el candidato a diputado nacional Facundo Manes realizaba un acto y reavivaba la interna de Juntos por el Cambio.

El acto de la UCR

Facundo Manes fue el principal orador en el acto de este jueves por la tarde en Ferro. El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio afirmó este jueves que se necesita un nuevo radicalismo para una nueva Argentina.

“El mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar. Necesitamos un nuevo radicalismo para un nuevo mundo y para una nueva Argentina”, dijo Manes, quien en la misma línea añadió que “los partidos políticos no tienen sentido de existir para siempre si no se reforman, si no cambian o no son flexibles”.

La razón formal de la convocatoria fue el homenaje al expresidente Raúl Alfonsín, a pocos días de cumplirse el 38° aniversario de su triunfo electoral en 1983, que consagró la restitución de la democracia. Este acto sirvió para que la conducción del radicalismo arengara a la militancia a buscar el liderazgo de Juntos por el Cambio de cara a 2023.

También habló en el escenario Maximiliano Abad, el presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires. En su turno dijo que “el radicalismo nacional está llamado, como en otros tiempos, a liderar una coalición y a buscar la presidencia de la Nación”.

Maximiliano Abad y Facundo Manes en el acto Ferro del partido Radical de Buenos Aires Foto Federico Lopez Claro

“Somos la UCR de ayer, de hoy y de siempre que se está preparando para liderar la Argentina”, desafió Abad.

Ambos oradores como los otros que estuvieron en el escenario y aquellos que enviaron una grabación que se transmitió en una pantalla montada en el escenario subrayaron en sus discursos que “el radicalismo está nuevamente de pie” y que tendrá candidatos propios “a gobernador de Buenos Aires y a Presidente”.

“Lo que necesita el país en estos tiempos tiene nuestro nombre, porque la Argentina necesita un cambio radical”, expresó Manes y abrió la interna con Juntos por el Cambio: “Cuéntenle a cada argentino con orgullo que este nuevo radicalismo está llamado a reconstruir la Argentina”.