Un niño de cinco años murió tras ser atropellado este miércoles por un camión que transportaba ganado en el barrio porteño de Mataderos. Por este motivo, amigos y familiares del pequeño se manifestaron esta tarde en el lugar del arrollamiento, en el cruce de las avenidas Piedrabuena y Eva Perón, para exigir justicia.

Fuentes policiales informaron a Télam que el personal de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad fue alertado esta tarde por el arrollamiento ocurrido en el cruce de las avenidas Piedra Buena y Eva Perón, en el barrio de Mataderos, muy cerca del jardín de Infantes Integran N°3 y de la Escuela Primaria N°17 Roma.

Según informaron, el chofer del camión, de 51 años, atropelló al niño, llamado Benicio Gael, cuando intentó girar hacia la avenida Piedra Buena.

Al arribar, los oficiales solicitaron la presencia del SAME porque el menor había sido atropellado por un camión ganadero, y se dispuso un cordón sanitario para su traslado hacia el Hospital Santojanni, donde el menor perdió la vida.

Efectivos policiales debieron desplegarse en el lugar del hecho para evitar que los vecinos tomen algún tipo de represalia contra el conductor del camión.

“No es la primera vez que pasa esto, que no hay nadie mirando el cruce de los chicos. Tenemos un centro de salud y un jardín y no hay nadie vigilando y a veces el semáforo no funciona”, dijo una mujer en diálogo con TN.

En la manifestación los vecinos señalaron que “los semáforos de la zona de noche no funcionan y, a veces, de día tampoco”.

Con información de Télam