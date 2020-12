La víctima de la historia es Yanina Degorgue: estacionó mal su auto, la grúa se lo llevó y no volvió a verlo desde principios de noviembre. La mujer realizó la denuncia y está convencida de que la empresa de acarreo se lo robó.

“No tengo respuesta de la Policía ni de la fiscalía. No sé qué más hacer”, expresó Yanina, quien dejó su Mercedes Benz A200 color blanco en Avenida de Mayo al 800. Lo cierto es que al ir a retirarlo, el auto no estaba.

“Cuando me dicen que el auto no estaba, les pedí una explicación y me respondieron que se lo había robado una empresa lindera, que está en el mismo playón y se llama SEC Sociedad Anónima. Fui a esa empresa y me dijeron que ellos no sabían nada, que hiciera la denuncia”, contó en declaraciones a TN.

Al día siguiente, Yanina volvió acompañada por su mamá al playón, ubicado en la avenida Carlos Pellegrini y Sarmiento. Durante la conversación -filmada- con un representante, se lo puede ver nervioso, pidiéndole hablar “como gente civilizada” y lanzando excusas.

Además, la joven denunció que las dos empresas se negaron a mostrar las grabaciones de las cámaras de seguridad. “El auto se abre solo con la llave. No hay manera de sacarlo sin que lo arranquen y la única llave la tengo yo. No hay copias ni nada. Entonces, el auto salió de ahí en alguna grúa”, dijo Yanina.

El auto de Yanina, que está desaparecido desde hace un mes. Credito TN

Y agregó sobre la denuncia: “El caso está en la Fiscalía 49 e interviene el Juzgado 24. A la Fiscalía le pedimos las cámaras, pero todavía no las entregaron. Los días pasan y yo sigo sin una respuesta”.

“En una empresa me dijeron que dos personas se habían llevado el auto, y en la otra me comentaron que lo habían sacado con una grúa porque el auto no funcionaba. Es una locura”, cerró Yanina.