Este miércoles continúa la búsqueda de Maia Yael Beloso, la niña de 7 años que fue llevada el lunes por un hombre en el barrio porteño de Parque Avellaneda. El captor se llama Carlos Savanz y según su hermano, Luis, tiene varios antecedentes de abuso sexual de menores.

“Es una porquería, abusó de mi sobrino”, aseguró Luis sobre “Carlitos” en diálogo con TN. “Siempre manoteaba a algún chico”, agregó y contó que su hermano vivió “toda la vida en la calle”.

“Cuando vi las imágenes no lo podía creer, me puse mal”, reveló Luis sobre los videos que muestran a Savanz andando en bicicleta con Maia en Ituzaingó. En tanto, explicó contó que no tiene contacto con su hermano desde hace cinco años.

La denuncia de la desaparición de la niña fue realizada por su madre, Stella, que señaló ante personal de la Comisaría Vecinal 9 C que se encuentran en situación de calle y que frecuentan la zona de la colectora de la Autopista Dellepiane y Escalada, frente al Barrio Cildañez, en Parque Avellaneda.

Según consta en la denuncia, todo se inició el lunes a las 11 cuando la mujer le permitió a Maia que vaya a cambiar su bicicleta por una más grande con “Carlitos”, al que había conocido hacía tres semanas. Ya pasaron tres día y todavía no regresó.