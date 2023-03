Caos y paro de trenes en Constitución: hubo cortes en las vías y miles de usuarios se vieron perjudicados para volver a sus hogares

Trenes demorados en su servicio y caos para volver a sus hogares: ese fue el panorama que se vio en horas de la tarde/noche de este viernes, en la estación de Constitución.

Los primeros trascendidos de la demora en el servicio informaban que se trató por las dificultades que se presentaron en diversas localidades del conurbano bonaerense, de protestas de personas que padecen cortes de luz, por lo que cortaron las vías.

El cartel que muestra el estado de los trenes en la estación de Constitución. Foto: TN

El principal damnificado fue el servicio del Tren Roca, donde hubo demoras vinculadas con los cortes de luz en las vías del tren, a raíz de protestas de manifestantes que no tienen el servicio eléctrico.

Las discusiones entre los usuarios y potenciales pasajeros del Roca no se hicieron esperar, en mensajes destinados para con las autoridades del servicio. Lo que trascendió es que los principales cortes se habrían dado en las localidades de Bosques, Temperley, Adrogué y Rafael Calzada.

También hubo disturbios e incluso algunas personas enfurecidas comenzaron a apedrear las formaciones de los trenes, pero afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Por su parte, los ramales de Ezeiza y Alejandro Korn también registraron importantes demoras y en algunos casos, cancelaciones. Esto mismo lo informaron los propios usuarios, que quedaron varados en la estación.

Trenes Argentinos informaron que los primeros cortes fueron en el ramal Bosques vía Temperley, y que otro se dio en el paso bajo nivel de Zeballos. Un tercer corte fue en la localidad de Adrogué. “Fue por causas ajenas a la empresa, ya que se registraron cortes de vía por falta de energía eléctrica y agua en los barrios del conurbano”, confirmaron.

Incluso, un vocero del organismo estatal, detalló una de las situaciones vividas: “Cuando detuvimos los trenes en esa estación, los pasajeros comenzaron a ofuscarse y a no querer bajar de la formación porque no podían retomar su viaje. Esto generó que los andenes quedaran ocupados con formaciones que no podían volver para seguir con el servicio hacia Plaza Constitución”.