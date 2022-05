Tras la tragedia de tránsito ocurrido a metros del Jardín Botánico, en el barrio porteño de Palermo, donde José Rogelio Parrondo, un taxista de 74 años sufrió un ACV que lo dejó inconsciente por unos instantes, en los cuales atropelló a tres jóvenes estudiantes francesas, apareció un nuevo video de Parrondo tras el incidente.

En él se lo puede ver al taxista visiblemente confundido por no saber qué había sucedido durante esos instantes, mientras que la persona que lo filma y sus acompañantes le hace manifiesta su desesperación al contarle que había atropellado a varias personas.

“Me desvanecí, contame que pasó”

Esa fue el pedido de Parrondo al ser interceptado por unas personas que lo alertaban de que algo muy grave había pasado y que él era el responsable.

Y es que Parrondo perdió el conocimiento mientras manejaba su taxi este sábado pasado, y en ese instante embistió a las tres jóvenes en la intersección de la avenida Santa Fe y la calle Armenia.

“Te juro que no vi a nadie, me desvanecí”, repitió Parrondo tal como se ve en el video. “¿A dónde está? ¿Qué pasó? Contame que pasó”, insistía el taxista a la mujer que lo filmaba desde dentro de un auto que se posicionó paralelo al vehículo de él: “Atropellaste”, le dijo ella.

Y al mismo tiempo, desde la calle, varias personas comenzaron a gritarle: “Atropellaste a mucha gente”, momento en el cual Parrondo se agarra la cabeza con sus dos manos y se apoya en el volante, visiblemente consternado.

“¿En serio me decís? No, te juro que no vi a nadie. Me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó”. Tras esto, el taxista de 74 años volvió a descomponerse. Cabe recordar que por el momento se considera que este hombre sufrió un accidente cerebrovascular o un síncope, lo que le generó perder el conocimiento.

Una de las estudiantes francesas atropellada podría ser dada de alta

Clemence Rameau, de 23 años, podría ser dada de alta este mismo martes al mediodía, según manifestó Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández, donde permanece internada.

Clemence Rameau (23), Anne-Lise Dumas (23) y Lwana Margaux Adrianne Bichet (25), que falleció este domingo.

Esta joven había terminado con el hombro y la clavícula izquierdo fracturados y sufrió hemotórax bilateral en sus dos pulmones. Está internada en el área de Emergentología de dicho hospital.

Cabe recordar que de las tres personas que el taxista atropelló, la víctima fatal fue Lwana Margaux Adrianne Bichet, de 25 años, que falleció el domingo por la mañana, horas después del accidente.