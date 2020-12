El principal sospechoso de atropellar y matar a un nene de cinco años que cruzaba la calle junto a su mamá en Flores, Ricardo Daniel Papadopulos (21), conducía sin licencia, se conoció este lunes. Lo confirmó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Flores: instante antes de la embestida del auto a la mamá y su hijito.

La ANSV informó que hace tres años, cuando tenía 18, Papadopulos se presentó en la sede Roca a hacer un trámite, según publicó Clarín. “En el examen psicológico se encontraron indicios contrarios para la aptitud de manejo, por lo que no se le otorgó la licencia hasta que presentara un estudio psicodiagnóstico”, dijeron.

Luego, el joven presentó un estudio psicodiagnóstico de una clínica privada que determinó que no tenía “signos psicopatológicos de relevancia”. Por eso, le otorgaron el carnet de conducir con validez solo por un año.

“Supera las siguientes etapas psicofísicas, pero no se presenta a rendir el examen teórico y no obtiene la licencia”, explicaron. No volvió a rendir los exámenes.

Por eso, se supo ahora que, al momento de la tragedia en la que el pequeño Isaac murió y quedó gravemente herida su madre, Débora Inés Agosti, Papadopulos conducía sin licencia.

El padre del joven se entregó el sábado y se presentó como el dueño del auto, pero los videos de las cámaras de seguridad de un estacionamiento en Ciudadela mostraron que era Ricardo quien manejaba el Volkswagen Golf, acompañado por un amigo.