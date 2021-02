A través de un fuerte posteo en Facebook, una joven denunció que un hombre intentó subirla por la fuerza a un auto en el cruce de las avenidas Chávez e Italia, el último domingo por la noche.

“Quiero contar una situación horrible que me sucedió hoy para que todas las mujeres estén alertas y tengan especial cuidado por esa zona. Alrededores de las 22.30 hs, caminando sola por calle Chavez casi llegando a República de Italia, un auto Peugeot color bordo, manejado por un hombre morocho, de tez blanca y ojos claros, de 45 a 50 años, me persiguió dando más de 6 veces la vuelta a las manzanas por las que iba para decirme cosas sobre mi cuerpo, lo que me haría, lo mucho que le gustaría violarme y que me suba al auto o me subía él por las malas”, escribió la joven.

“La séptima vez ya me cruza el auto y me corta el paso, poniéndose de costado en la esquina y esperándome para subirme al auto por la fuerza. Del miedo y el shock atiné a entrar en la casa que estaba al lado mío y la Sra. Analía Altube, a quien agradezco muchísimo e infinitamente como a su pareja e hijas, me hizo pasar y me dio un lugar seguro para después llevarme sana a mi casa. El auto se fue rápido y no pude memorizar la patente en la desesperación”, continúa el posteo.

“La angustia de sentir que hoy me tocaba a mí, que era la próxima piba que se chupaba algún macho y no volvió más a su casa no se me va a ir más. Menos el miedo. Cuídense y cuiden a sus amigas, hijas, hermanas, madres. Y eduquemos a nuestros hijos para entender que las mujeres no somos propiedad, juguete, ni diversión de nadie. Gracias. Difundan y estén atentas a un auto con esas condiciones”, concluyó la joven.