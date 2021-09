Al borde de la veda electoral, la precandidata a concejal de Vamos por Vos, Vanesa Fernández, participó del test electoral de Vía Azul.

¿Por qué quiere ser (o seguir siendo) concejal?

Quiero ser concejal para proponer y presentar proyectos que beneficien al ciudadano y ciudadana del partido de Azul. Que mejore la calidad de vida, aportando desde mi rol en lo que respecta a trabajo, productividad, educación, salud, seguridad y medio ambiente. Estoy convencida que el Concejo Deliberante tiene que volver a tener el prestigio y credibilidad que tenía, y eso sólo podrá lograrse con nuevas iniciativas. Por otra parte, creo sumamente necesario poner en el tapete las problemáticas jerarquizadamente. Con esto digo, en orden de importancia. Creo que es algo primordial. Sentido común por sobre todas las cosas.

¿Cuál es el primer proyecto que va a presentar si obtiene una banca?

Ante todo, creo que debemos escuchar a los ciudadanos, cuya principal preocupación es la falta de fuentes laborales, las altas cargas impositivas y la ausencia de posibilidades de emprender en una ciudad en la que la pandemia agudizó dichas problemáticas ya existentes. Por lo tanto, como primer proyecto presentaría el pertinente a Productividad y Trabajo. Incentivar a la instalación de Pymes, que son las que brindan mayor cantidad empleos privados y formales. Desde el municipio es factible lanzar ofertas para que empresas se instalen en nuestro partido con el requisito excluyente de que los empleados que se tomen sean azuleños.

Del 1 al 10, ¿cómo evalúa la gestión del Concejo Deliberante?

Creo que no se jerarquizan las problemáticas. Se empieza por el final, esa es mi sensación. El gasto público es un gran interrogante para todos… ¿Por qué se invierte en determinadas cuestiones que no son de carácter urgente y las que sí tienen dicha característica están archivadas?

¿Cómo fue hacer campaña en pandemia?

Fue difícil conectarse cara a cara con el ciudadano, obviamente, pero la llegada a ellos se logró… Los medios jugaron un papel fundamental y agradezco el espacio fue se nos brindó a todos y cada uno de los que estamos encabezando una lista. Por nuestra parte, con todos los protocolos pertinentes, visitamos distintas localidades y barrios del partido, escuchando las diferentes voces.

¿Puede destacar algo positivo de algún candidato o candidata que no esté en su espacio político?

No me compete opinar del resto. Nuestro espacio sólo busca insertarse para sumar, proyectar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos para Azul.

¿Siente que fue una campaña limpia?

Creo que cada quién sabe con qué cartas jugó la campaña.

¿Cuál es el mayor desafío que tiene el partido de Azul?

Crecer! Azul necesita constituirse como un partido que brinde oportunidades para los jóvenes y los no tan jóvenes. Necesitamos levantarnos y dejar atrás la resignación de que las cosas son así… No debemos esperar más para generar un cambio a través de azuleños que queremos aportar nuestras ideas, que no estamos pensando la política más que como una manera de forjar estabilidad y calidad de vida a los ciudadanos.