En los últimos días, los concejales de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado asegurando que había irregularidades en el operativo de vacunación en Azul. Consultado por Vía Azul, el edil Ramiro Ortiz se refirió a la denuncia de su bloque.

“En Azul todavía no tenemos pruebas contundentes de que hayan pasado casos de que se hayan salteado los protocolos de personal de salud y adultos mayores, pero tenemos algunos comentarios y por eso sacamos el comunicado que pide que PAMI y Región Sanitaria informen cómo ha sido el proceso. Esto después puede traducirse en un pedido de informes del Concejo Deliberante, previo a votación. Tenemos comentarios que se saben en ciudades chicas como la nuestras, por eso queremos saber a quienes han repartido las vacunas en Azul”, aseguró el legislador azuleño.

“Quienes tienen las listas de los vacunados en la provincia son la Región Sanitaria y el PAMI. Es un pedido de información y si hicieron todo bien no hay ningún problema, pero por ejemplo en PAMI Morón la directora y administrativos se sacaron fotos con el carnet de vacunados y son sub 40 todos. Imagínate algún adulto mayor que no lo han vacunado y ve eso, te da bronca”, afirmó Ortiz, y agregó: “Si hubiese vacunas para todos no habría problemas, el tema es que no hay. Hay personas internadas con respirador, a mi me da bronca esto y que no tengan empatía con el otro”.

Por último, el concejal de Juntos por el Cambio confirmó que la marcha del 27F se realizará también en la ciudad: “La marcha se replica en Azul, por desgracia no estoy en en la ciudad, sino hubiese estado presente, pero habrá militantes del PRO en la marcha”.