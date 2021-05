Este martes, el bloque de Juntos por el Cambio rechazó el pedido formulado por el Frente de Todos para que la gestión del intendente Hernán Bertellys informe los gastos de publicidad oficial.

A favor de la iniciativa votaron los ocho ediles del Frente de Todos y Claudio Molina, de Azuleños por el Cambio. Del lado del oficialismo hubo también ocho votos a favor y una abstención de Ignacio Laborda. Ante el empate, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Sáenz, definió en contra del proyecto de comunicación.

“No estamos de acuerdo en votar el cumplimiento de ordenanzas porque las ordenanzas son operativas una vez que se sancionan y después se promulgan. Quieren dejar la idea de que este no es un gobierno transparente, y este es el único gobierno municipal de la provincia al cual ha dispuesto por propia iniciativa al jefe de gabinete a responder a cuantas preguntas quieran. Este es el gobierno que más respuestas ha dado en la historia de la municipalidad de Azul”, afirmó el concejal Pedro Sottile al justificar su voto.

Por su parte, la edil Gabriela Lambusta del Frente de Todos replicó que “si se estuviera cumpliendo, no habría ningún problema y sería una forma demostrarle a la comunidad como se está invirtiendo en las pautas publicitarias. Es lamentable porque no se ayuda en nada y no hay manera de tener algo de claridad”.

Sin embargo, el argumento más duro contra el oficialismo fue el de Molina, quien fustigó el discurso de Sottile: “Entendemos que los proyectos de comunicación, salvo que no correspondan, deben ser aprobados por el Concejo Deliberante porque es una sana práctica legislativa de la democracia y que el Departamento ejecutivo tiene la potestad de responder. Es una barbaridad decir lo que dijo Sottile, este es un gobierno que en la mayoría de los casos no responde los pedidos de comunicación e informes, y en los últimos dos años este Concejo Deliberante la gran mayoría de los proyectos de información y resolución no son aprobados. Y los que son aprobados, la enorme mayoría no son aprobados y los proyectos de comunicación no son respondidos por el Departamento Ejecutivo”.

“De diez veces que tendría que haber venido el jefe de gabinete, solo vino en tres oportunidades”, cerró el legislador.