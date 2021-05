“Si estás desempleado y ves tu alacena vacía, no te avergüences de mandar mensaje al privado, nadie más tiene que saberlo. Un paquete de arroz, pasta, azúcar, leche o algo así. No pases el día con el estómago vacío, o dejes que tus hijos pasen hambre por vergüenza u orgullo. ¡No es tu culpa! Conta con nosotros. ¡De esta salimos todos juntos!”, escribió Omar Seoane, ex concejal y coordinador del centro cultural Don Cipriano en Facebook y su publicación se volvió viral.

La iniciativa fue compartida más de 400 veces en Facebook y sorprendió al mismo Seoane: “Nos escribió mucha gente para felicitarnos, para pedir y para donar. Hace mucho que lo hacemos, y ahora se nos ocurrió poner esto para que realmente no sea una frivolidad poner eso de si no tenés nada, te ayudo. La idea es que nos escriban y algo vamos a hacer para ayudar. Poniendo un poquito de cada uno podemos llegar a hacer mucho. La repercusión fue tremenda: tenemos más de 40 familias que estamos ayudando casi periódicamente y ahora se han sumado más de veinte. Tratamos de darle prioridad a los chicos en edad escolar para que tengan la leche en su casa, a los abuelos de mucha edad que están solitos. Y una vez que cubrimos las prioridades vamos incorporando más familias. La necesidad es mucha y hace falta el esfuerzo de todos”.

“Desde hace más de diez años venimos trabajando en el centro cultural ayudando a gente. Tuvimos un problema edilicio en marzo que se nos cayó una parte del techo y estábamos un poco parados, y preocupados por reconstruirlo. Ahora ya terminamos de poner el techo y pudimos ponernos a laburar en lo que nos gusta. Viendo un poco la necesidad de mucha gente, y que había mucha gente ayudando, decidimos empezar a colaborar entre nosotros mismos y a pedirle a la gente que nos ayude a ayudar”, asegura Seoane en diálogo con Vía Azul.

Desde el Centro Cultural Don Cipriano venían haciendo ferias americanas para juntar dinero, compraban mercadería en el supermercado y con eso armaban bolsas” para repartir. “Esto lo vio gente de Desarrollo Social de Nación y empezó a ayudarnos, a darnos una mano con mercadería. Nos autosustentamos en todo lo que podemos”, explica Seoane y cuenta que este jueves, de 14 a 17 van a estar recibiendo donaciones en Caneva 844.