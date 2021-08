Natalia Colomé es conocida en Azul por diversas iniciativas, pero sobre todo por haber conducido el noticiero del canal local. Sin embargo, ahora que encabeza la lista de precandidatos a concejales de Podemos Azul, la periodista se convirtió en noticia.

¿Cómo decidiste meterte en politica?

Mi decisión tuvo que ver fundamentalmente con poder traccionar cosas. Después de muchos años trabajando desde la política institucional, sobre todo intentando desarrollar iniciativas desde el turismo, desde lo privado uno ve la necesidad indispensable de tener política pública. Un poco al no sentirme identificada con la forma en la que se está gestionando en la actualidad y viendo todo el potencial que tienen nuestras comunidades del partido de Azul. Además de que la pandemia nos obligó a replantearnos a todos muchos cosas y esto surgió casi espontáneamente desde el trabajo que veníamos llevando adelante con un grupo de emprendedores de turismo. La idea es empezar a involucrarnos si queremos verdaderamente cambiar las cosas. Cuando uno habla de transformación las instituciones son fundamentales, pero la política pública es indispensable.

¿Qué te dijeron tus amigos y tu familia cuando les dijiste que ibas a ser candidata?

La primer reacción fue no lo hagas. Creo que tiene que ver con que la gente que te quiere busca evitar que sufras o la exposición de lo que implica la política hoy, que te afecte de alguna manera. Cuando les conté a familia y amigos cuáles eran las motivaciones, porqué lo hacía, lo convencida que estoy y porqué quería intentarlo, finalmente el acompañamiento fue total. Si no fuera por la familia, a la cual una ya le resigna un montón de tiempo, no sería posible para ninguno de nosotros los que estamos involucrados en Podemos.

¿Y cómo fue el recibimiento desde la politica tradicional?

Fue muy bueno el contacto con el resto de los precandidatos de las diferentes fuerzas. En mi rol de comunicadora venía teniendo relación con políticos y dirigentes de otros espacios y cruzamos mensajes con muchos de ellos, así que la respuesta fue muy buena. La expectativa es poder aportar ya que uno elige sumarse y participar para dar otra mirada, y creo que la diversidad de miradas siempre enriquece. Celebro el intercambio de mensajes y ser responsables en la campaña que viene, en poder tener un debate enriquecedor y que todo sea para el bien de Azul. Yo no dudo en que todas las personas que toman la decisión de participar lo hacen con la mismas convicciones que lo hace uno.

Podemos Azul es un partido vecinalista con representacion en las localidades azuleñas. ¿A nivel provincial o nacional hay algún espacio con el que se identifican?

Nuestro foco está puesto en lo local, en lo que pasa en las comunidades del partido de Azul. Por eso esta boleta corta implica no contar con una estructura partidaria, lo que lo hace un desafío mayor. Sin embargo estamos convencidos de que se puede y de que está bueno crear un espacio local para que aquellas personas que no se animaron a participar en grandes estructuras partidarias se sumen. La idea es resolver los problemas cotidianos de nuestras comunidades, tanto de Cacharí, Azul, Chillar, de 16 de Julio y de los parajes rurales. Nosotros tenemos una mirada integral del partido y queremos llevar la agenda a lo local, que es lo que nos preocupa y lo que de verdad queremos transformar.

¿Te sorprendió alguna candidatura de los otros partidos?

A mí me sorprendió que en todas las listas hay gente nueva, gente que hasta ahora no había intervenido en política partidaria. Alejandro Vieyra es un dirigente conocido, secretario de gobierno. Lo que me sorprendió de su candidatura es que no siempre se da que alguien que está en el Ejecutivo decida estar como precandidato a concejal, lo cual manifiesta su expectativa de cara al futuro, ¿no?. Por otro lado, creo que es muy valiosa la candidatura de Jorge Ferrarello como alguien que proviene de la comunidad y que no había participado directamente en un rol tan importante partidario, por eso me parece muy positivo. En el caso de Inés Laurini creo que ya es una dirigente consolidada de Todos, que aspira a renovar su banca, y no fue tanto una sorpresa. Vamos con Vos también tiene a Vanesa Fernández que no era conocida en la política. Creo que la interna de Juntos tuvo las candidaturas más novedosas.

¿Cómo ves a Azul hoy?

Azul necesita recuperar la motivación y sobre todo la actividad económica, la proyección y la planificación. Creo que Azul tiene un enorme potencial pero que si no lo trabajamos teniendo en cuenta el futuro complejo que tenemos adelante a nivel económico, todo lo que va a dejar la pandemia en cuanto a lo social va a ser muy difícil. Creo que lo viene requiere de mucho consenso y de un verdadero compromiso de parte de la dirigencia política para sacar a Azul adelante, sobre todo la dirigencia porque la comunidad siempre está dispuesta a sumar. Uno cuando convoca a las instituciones intermedias o a la misma comunidad, siempre hay acompañamiento. El principal desafío es acompañar además al sector privado y facilitarle el desarrollo de la actividad económica. Desde simplificar la burocracia administrativa a acompañarlos a poder invertir y poder llevar adelante lo que vamos a necesitar que son fuentes de trabajo. Además hay que trabajar para fortalecer la educación y no perder el foco en el sistema de salud, sobre todo en el valorizar el recurso humano que viene de más de un año de enorme sacrificio.

¿Y el Concejo Deliberante?

El Concejo Deliberante necesita mayor diversidad y romper con la mayoría automática, que por supuesto fue votada por la población en 2019, pero nos preocupa de sobremanera que no haya posibilidad de consenso verdadero. Se ha aplicado y se ha hecho ejercicio de la mayoría automática, incluso para frenar pedidos de informes de la oposición. Y eso es grave, no le hace bien a la democracia. Por eso creo que en estas legislativas lo que todos debemos entender pasa por ahí. Si hay un desafío para enfrentar o hay algo para lograr, es que haya mayor diversidad en el Concejo Deliberante.

Si sos electa, ¿ya sabés cuál sería tu primer proyecto?

Nuestro objetivo es trabajar en equipos para definir cuáles van a ser las principales prioridades. Lo que nosotros queremos hacer como espacio es escuchar a la comunidad, entender sus prioridades y trabajar desde ese lugar. Por supuesto que si me preguntás, un primer proyecto a nivel personal estaría vinculado al turismo como motor de reactivación económica, pero eso tiene que ver con una formación propia personal. Sé que hay muchas otras prioridades y uno sabe que cuando uno está en una banca va a representar a todo un sector. Nuestra idea como espacio político es consensuar cuáles van a ser las prioridades que entre todos elijamos por el bien de las distintas comunidades. Así que si logramos la banca, el propio grupo va a definir el orden de los proyectos en el cual quiera hacer el grupo de cara a lo que la comunidad nos transmita.

¿Por qué los azuleños deberian votar a Podemos Azul?

Es una opción diferente con un armado completamente horizontal. Vamos con boleta corta, lo que implica un ejercicio ciudadano de cortar boleta, que es una práctica que hace tiempo no teníamos. Creemos muy valioso llevar a lo público el potencial, la iniciativa e ingenio con el que nuestra comunidad ya resuelve muchos de esos problemas. Escuchando, profundizando debates, aportando otras miradas y construyendo consensos. Creemos que otro Azul es posible, a pesar de que sabemos que las dificultades van a ser muchas, y los recursos muy escasos. Y si no logramos un consenso que vaya mas allá de los cambios políticos cada dos años en elecciones va a ser muy difícil salir adelante.