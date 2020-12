La pandemia obligó a los emprendedores a ingeniárselas. Martina está embarazada y es diseñadora de indumentaria. De cara a las fiestas, durante todo diciembre organiza un showroom para ofrecer creaciones de diferentes emprendedores.

“La pandemia nos cerro los lugares y yo no podía dar mis talleres porque al estar embarazada soy de riesgo así que luego de pensarlo y necesitarlo decidimos retomar el ultimo showroom y el mas importante porque es el mas largo. La idea surge en base a ferias que yo participaba en Tandil, donde no tenia que ir y mandaba mis cosas. Acá la modalidad es parecida ya que los emprendedores vienen en la semana, me dejan sus cosas y yo armo, atiendo y vendo. Luego, ellos retiran lo que quedó. Lo hago todos los fines de semana en el patio de mi casa taller y ellos promocionan desde sus redes pero tienen el finde libre”, cuenta Martina en diálogo con Vía Azul.

El showroom se realiza todos los fines de semana de diciembre de 17 a 20.30. “Concurrir con tapabocas y buena onda”, pide el flyer. En esta oportunidad participan más de 10 emprendimientos.