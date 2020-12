Emma Moyano está internada hace 40 días en el Hospital Materno Infantil por una neumonía. Este martes, luego de un largo proceso de estabilización, le iban a realizar una traqueotomía que finalmente se canceló por la medida de fuerza de los anestesistas en ese centro de salud provincial. Su mamá, Natalia Duva, grabó un video desgarrador contando la crítica situación que atraviesa la nena.

“Hago este video para que alguien trate de ayudarme. Soy mamá de Ema Moyano, ella entró en terapia con una neumonía hace 40 días y tenía programada para hoy una traqueotomía que costó muchísimos llegar para hacer hasta que ella estuviera bien. Ayer nos avisaron que la operación no se iba a hacer porque los anestesistas estaban pidiendo un aumento de sueldo y no iban a trabajar. Me reuní anoche con los directores del Hospital y plantee hacer la operación antes de la medianoche porque ellos todavía tenían contrato, ya que Ema lleva 40 días en un respirador”, arranca el relato entre lágrimas de Duva.

“La médica Karina González planteo operarla antes de las 12 de la noche cuando se cortaba el servicio de anestesistas. Ellos dijeron que la operaban antes de las 12 de la noche, pero que si se complicaba o Ema tenía que ir a quirófano de nuevo ellos no iban a ir. Nadie iba a ir a ayudarla, por eso ella no pudo operarse anoche y hoy no se pudo operar”, explica la mamá de la menor, y agrega: “Mi hija está en el medio y pido que me ayuden. Hoy me tocó estar a mí en el medio de esto, y la verdad que no se lo deseo a nadie, pero yo quiero tener a mi hija en mi casa. Costó un montón llegar a este punto para que ella este estable para poder operarla”.

EL CONFLICTO DE LOS ANESTESISTAS

La situación en el Hospital Materno Infantil Argentina Diego es crítica. “En el día de ayer nos informaron no tenemos asistencia de los anestesistas, bajo ningún concepto, ni siquiera de las urgencias. El motivo es que ellos hacen una rescisión de contrato, ante el Ministerio de Salud, con fecha 22 de diciembre”, informó una de las médicas del centro de salud en conferencia de prensa.

Según explicaron los médicos, el convenio de los anestesistas se hace cada seis meses entre la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. “En junio tuvimos un inconveniente pero duró un día y se pudo resolver”, explicaron.

“Hubo atención hasta las 12 de la noche, ayer no aceptamos derivaciones y el plan de trabajo hasta que esto se resuelva tenemos que trasladarnos al Hospital Pintos en casos de urgencia. Si se trata de un paciente pediátrico que la urgencia permite el traslado tenemos que derivarlo a otro hospital de la provincia de Buenos Aires”, afirmaron los profesionales ante al prensa.